Всем привет

Как-то давно тестировал Vivaldi , потом переходил на другие браузеры и сейчас вновь решил на него вернутся.

И у меня проблема "Синхронизированными вкладками". Там отображается "2 моих смартфона". На втором отображается вкладка, которая давно очень открывалась при первых тестах браузера. Как убрать этот дубликат?

И второй вопрос. Вкладки, которые я открываю на телефоне не моментально отображаются в "Синхронизированных вкладках" на компьютере. Там либо с большой задержкой, либо вообще не отображаются, короче работает как-то криво.

Всё остальное синхронизируется отлично! (Пароли, закладки и тд.)