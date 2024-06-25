Кривая синхронизация
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UNDERLOWER
Всем привет
Как-то давно тестировал Vivaldi , потом переходил на другие браузеры и сейчас вновь решил на него вернутся.
И у меня проблема "Синхронизированными вкладками". Там отображается "2 моих смартфона". На втором отображается вкладка, которая давно очень открывалась при первых тестах браузера. Как убрать этот дубликат?
И второй вопрос. Вкладки, которые я открываю на телефоне не моментально отображаются в "Синхронизированных вкладках" на компьютере. Там либо с большой задержкой, либо вообще не отображаются, короче работает как-то криво.
Всё остальное синхронизируется отлично! (Пароли, закладки и тд.)
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sedative29rus
@UNDERLOWER said in Кривая синхронизация:
Как убрать этот дубликат?
Быстрее всего будет выполнить сброс данных на сервере в настройках синхронизации. С устройства с актуальными данными.
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@UNDERLOWER said in Кривая синхронизация:
И второй вопрос. Вкладки, которые я открываю на телефоне не моментально отображаются в "Синхронизированных вкладках" на компьютере. Там либо с большой задержкой, либо вообще не отображаются, короче работает как-то криво.
На телефоне синхронизация запускается при запуске/закрытии браузера. Чтобы они у вас быстрее появились на ПК, закройте браузер на телефоне и очистите список последних программ.