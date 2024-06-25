安卓版率先跨入6.9时代！

（原文在此）

新选项 – Vivaldi Android 浏览器快照 3390.4

此快照引入了在地址栏、自定义起始页中匹配书签昵称的设置，并在笔记中添加了对 Markdown 的支持。

作者：玛丽亚·波波娃

2024年6月24日

以下是一些已做出的更改：

地址栏设置中的书签昵称匹配 (VAB-9353)

我们添加了一个新设置，允许您直接在地址栏中启用书签昵称匹配。 启用书签昵称匹配后，您可以为书签指定昵称。 当您开始在地址栏中输入这些昵称时，Vivaldi 将识别并建议相应的书签。

您可以在“外观”下的“设置”中启用或禁用该选项。

在 Notes 中添加对 markdown 的支持 (VAB-158)

我们很高兴在 Notes 编辑器中引入对 Markdown 的支持。 这项新功能可让您轻松设置笔记格式，非常适合组织您的想法、撰写详细笔记并提高您的工作效率。

可定制的起始页 (VAB-8126)

您的起始页变得更加个性化！ 通过新的自定义选项，您可以根据您的喜好定制起始页。 自定义背景、调整布局并创建真正反映您风格的起始页。

变更日志：

[新增]在地址栏设置中添加启用书签昵称匹配(VAB-9353)

[新增] 在笔记中添加对 markdown 的支持 (VAB-158)

[新增]可自定义起始页(VAB-8126)

[崩溃] 如果标签页向右移动太远，应用程序会崩溃 (VAB-9347)

[回归] 升级后所有保存的密码都消失了 (VAB-9389)

[回归] 返回手势不起作用 (VAB-9365)

[回归] 单击书签管理器中的编辑会打开编辑书签对话框 (VAB-9351)

[回归] Vivaldi 不要求保存密码 (VAB-9390)

[Chromium] 升级至126.0.6478.119

（机翻，人肉校订）