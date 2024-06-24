После обновления не работает автообновление вкладок
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Konstantin2024
Приветствую!
Перестало работать автообновление вкладок после обновления до 6.8.3381.44 (Stable channel) (64 бита)
Работаю на Windows Pro 10 64 bit
Выбор интервала обновления доступен, но галочка не устанавливается и обновления вкладки не происходит.
Т.к. у меня это один из основных рабочих моментов, работать стало крайне неудобно.
Известна ли данная проблема? Если да, может есть сроки устранения?
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sedative29rus
@Konstantin2024 Не могу повторить на чистой установке. Возможно, дело в расширениях, определённом сочетании настроек или в чём-то ещё.
Попробуйте советы отсюда https://help.vivaldi.com/ru/featured-articles-ru/troubleshooting-issues/
И если выясните, как повторить это на чистом профиле, то лучше отправить баг-репорт
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@Konstantin2024 said in После обновления не работает автообновление вкладок:
Перестало работать автообновление вкладок после обновления до 6.8.3381.44 (Stable channel) (64 бита)
Работает нормально, даже индикатор обратного отсчёта появился (или я раньше его не замечал)
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Konstantin2024
Проблема самоустранилась каким-то образом. Автообновление сегодня заработало. Спасибо за ответы!