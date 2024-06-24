@Konstantin2024 Не могу повторить на чистой установке. Возможно, дело в расширениях, определённом сочетании настроек или в чём-то ещё.

Попробуйте советы отсюда https://help.vivaldi.com/ru/featured-articles-ru/troubleshooting-issues/

И если выясните, как повторить это на чистом профиле, то лучше отправить баг-репорт