@rinaldus said:

Каждая вкладка занимает в среднем 50-60 МБ памяти. С современной точки зрения это неплохо, но если вспомнить, что у моего первого компа в 1997 году было всего 16 МБ памяти...

2002, первый компьютер с 32 ОЗУ, у друга в 2003-04 появился компьютер с 512(!) ОЗУ, нам казалось вот это да..

А сейчас главная YouTube почти столько же потребляет, судя по диспетчеру)

https://i.ibb.co/B3xMw9M/121212.jpg