Vivaldi 6.8 — С почтой по жизни
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Shpankov Vivaldi Team
Новые функции почтового клиента, а также счётчик расходуемой памяти и улучшенный блокировщик в новом Vivaldi
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Мощное обновление. Впечатляет.
Функция предупреждения о дублировании вкладки особо понравилась
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Просто поместите курсор над вкладкой, чтобы увидеть расход памяти данной страницей.
Это, конечно, удобно, но эта функция работает только если включено отображение миниатюр открытых страниц.
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Shpankov Vivaldi Team
@kurai said in Vivaldi 6.8 — С почтой по жизни:
Это, конечно, удобно, но эта функция работает только если включено отображение миниатюр открытых страниц.
Нужно отправить запрос на улучшение функции.
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Dark_Stalker
@rx21:В Opera сделано лучше, если открыты две вкладки с одинаковым url, - они подсвечиваются, предлагаю сделать также.
https://forum.vivaldi.net/topic/76105/показывать-дублирующие-вкладки-с-одинаковым-url
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@Dark_Stalker said in ↓:
@rx21:В Opera сделано лучше, если открыты две вкладки с одинаковым url, - они подсвечиваются, предлагаю сделать также.
Лучше оставить то, что уже сделали, и добавить как опцию, то, что Вы хотите.
@Dark_Stalker said in ↓:
https://forum.vivaldi.net/topic/76105/показывать-дублирующие-вкладки-с-одинаковым-url
@Dark_Stalker, обратите внимание кто одним из первых проголосовал
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Semenov-Sherin
А можно потом сделать так, чтобы RAM и без эскизов показывало?
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@Semenov-Sherin said in Vivaldi 6.8 — С почтой по жизни:
А можно потом сделать так, чтобы RAM и без эскизов показывало?
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Каждая вкладка занимает в среднем 50-60 МБ памяти. С современной точки зрения это неплохо, но если вспомнить, что у моего первого компа в 1997 году было всего 16 МБ памяти...
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спасибо за обзор, все обновления стоящие
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Dmitry3452
Следим за памятью
Вот это очень понравилось, было бы немного еще добавить о информацию о потребление CPU
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Dmitry3452
@rinaldus said:
Каждая вкладка занимает в среднем 50-60 МБ памяти. С современной точки зрения это неплохо, но если вспомнить, что у моего первого компа в 1997 году было всего 16 МБ памяти...
2002, первый компьютер с 32 ОЗУ, у друга в 2003-04 появился компьютер с 512(!) ОЗУ, нам казалось вот это да..
А сейчас главная YouTube почти столько же потребляет, судя по диспетчеру)
https://i.ibb.co/B3xMw9M/121212.jpg
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xogorxogorich
А у всех после обновления, если по ссылкам на активной вкладке открыть в фоновом режиме несколько связанных - после закрытия активной, сначала активируется вторая открытая вкладка, и уже после неё первая? Повторяется на стабильной версии и снапшоте:
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P.S. Радиокнопка в положении "Вкладку справа" не исправляет ситуацию.
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Только бы не баг-репорт, только бы не баг-репорт
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sedative29rus
@xogorxogorich повторяется.
Даже не знаю, какие слова подобрать... крепитесь, мы с вами.
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evi1raider
повторяю свой вопрос-просьбу о подсказке
@evi1raider said in Vivaldi 6.7 — Хранитель времени:
подскажите, как отключить новые современные ультрамодные закруглённые кнопки в диалоговых окошках и вернуть обратно некрасивые, устаревшие, но единственно верные и правильные прямоугольные кнопки? Если их отключить, то "ущерб" от обновления можно свести к нулю, что в приницпе неплохо.
старый способ отсюда https://forum.vivaldi.net/post/752204, который сработал 1,5 месяца назад, внезапно перестал работать((((
благодарю.
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xogorxogorich
@sedative29rus said in Vivaldi 6.8 — С почтой по жизни:
крепитесь, мы с вами.
VB-107477
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Как в всплывающих меню и меню пкм сделать шрифт крупнее? В системе масштаб 150, но именно в Вивальди мелкий шрифт, смена масштаба интерфейса не помогает. До обновления в 6.7 был полужирный шрифт.
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@evi1raider said in Vivaldi 6.8 — С почтой по жизни:
повторяю свой вопрос-просьбу о подсказке
@evi1raider said in Vivaldi 6.7 — Хранитель времени:
подскажите, как отключить новые современные ультрамодные закруглённые кнопки в диалоговых окошках и вернуть обратно некрасивые, устаревшие, но единственно верные и правильные прямоугольные кнопки? Если их отключить, то "ущерб" от обновления можно свести к нулю, что в приницпе неплохо.
старый способ отсюда https://forum.vivaldi.net/post/752204, который сработал 1,5 месяца назад, внезапно перестал работать((((
благодарю.
Меню / настройки / внешний вид / меню
Поставить галочку "Компактный"
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evi1raider
@kurai
мимо. "Компактный" стоит давным-давно, передергивание ничего не дало
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@evi1raider said in Vivaldi 6.8 — С почтой по жизни:
@kurai
мимо. "Компактный" стоит давным-давно, передергивание ничего не дало
Блин, то о кнопках ))) Старею