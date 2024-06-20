Закладки -> Короткое имя. Несколько имен через запятую или другой знак
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Закладки -> Короткое имя. Несколько имен через запятую или другой знак
Смысл:
чтобы для одной закладки модно было задать несколько имен... например в английской раскладке и в русской... и например для сайта myip.ru я хочу сделать закладку с короткими именами: myip, ip, ьншз, шз
чтобы в любой раскладке и чтобы запомнить было легче
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Shpankov Vivaldi Team
@vruzin said in Закладки -> Короткое имя. Несколько имен через запятую или другой знак:
Закладки -> Короткое имя. Несколько имен через запятую или другой знак
Смысл:
чтобы для одной закладки модно было задать несколько имен... например в английской раскладке и в русской... и например для сайта myip.ru я хочу сделать закладку с короткими именами: myip, ip, ьншз, шз
чтобы в любой раскладке и чтобы запомнить было легче
Вы уже можете использовать поле "Описание", где указать через запятую множество имён.