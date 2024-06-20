Закладки -> Короткое имя. Несколько имен через запятую или другой знак

Смысл:

чтобы для одной закладки модно было задать несколько имен... например в английской раскладке и в русской... и например для сайта myip.ru я хочу сделать закладку с короткими именами: myip, ip, ьншз, шз

чтобы в любой раскладке и чтобы запомнить было легче