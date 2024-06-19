（原文在此）

Vivaldi 6.8 RC 1 – Vivaldi 桌面浏览器快照 3381.35/37

今天的快照是适用于台式机和笔记本电脑的 6.8 的第一个候选版本。

作者：鲁阿里·厄德高

2024年6月18日

已知问题：

在官方 6.8 发布日期之前安装时，版本 3381.37 将在首次启动时显示错误的“新增功能”页面。

变更日志：

[地址栏][标签页开关] 切换到第一个打开的标签页，但应转到最近的标签页 (VB-107213)

[地址栏][标签页开关][工作区] 不能很好地处理多个工作区 (VB-107316)

[日历][Windows][Linux] 在时间段之间滚动不稳定 (VB-106400)

[邮件] 设置过滤器在搜索词前面添加“NOT”(VB-106657)

[邮件] 出现滚动条时，撤消 UI 会损坏 (VB-107254)

[设置] 打开访客窗口会重置紧凑菜单设置 (VB-106962)

[标签页] 紧凑显示样式不适用于启用水平滚动的两级堆栈 (VB-107217)

[标签页] 带有长标题的标签栈缩略图上的内存使用信息无法正确显示 (VB-107299)

（机翻，人肉校订）