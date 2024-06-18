А с чего вы вообще взяли, что это решение - ублюдочное?

Может, это сайты, делающие навигацию на POST'ах - ублюдочные?… (Что, кстати, правда. После получения формы надо ВСЕГДА делать 303 редирект, иначе есть ненулевой шанс получить 20-30 одинаковых POST'ов от пользователя, уснувшего на F5.)