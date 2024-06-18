how to disable the confirm form resubmission popup?
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я понимаю, что это наследие хрома, а разработчики вивальди просто не убрали это бессмысленное раздражающее окно. я их не виню, за них мне уже давно всё ясно. но проблема есть и надо как-то её решить, не переписывая при этом весь интернет. кто-нибудь знает как? "–disable-prompt-on-repost" не работает
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ан нет, работает. я только со здешним шрифтом увидел, что ведущее тире- не тире. хорошо, проблема решилась, но может есть другое, не такое ублюдочное решение, а что-то через опции самого браузера?
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А с чего вы вообще взяли, что это решение - ублюдочное?
Может, это сайты, делающие навигацию на POST'ах - ублюдочные?… (Что, кстати, правда. После получения формы надо ВСЕГДА делать 303 редирект, иначе есть ненулевой шанс получить 20-30 одинаковых POST'ов от пользователя, уснувшего на F5.)
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@AnrDaemon с того, что настройки через командную строку- это удел консольных тулз. но даже они, если умеют что-то большее, чем выводить "hello, world", принимают конфиги. и уж конечно настройка(причём временная) браузера, который весь в гуй, через консоль- это ублюдочность в крайней степени, ниже падать некуда
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@AnrDaemon знаете, есть такая консольная %D тулза- miniupnpd, так вот афтырь, который её нарисовал, видит мир не таким, какой он есть, видит его альтернативно- и это мягко говоря. из-за этого особенного взгляда сия тулза(которая, можно сказать, безальтернативна ни никсах) в ультимативной форме ожидает, что у каждого снаружи белый айпи, а если по факту это не так, то она в особо презрительной форме отказывает в работе. но на практике, в реальном мире, подавляющая конфигурация, для которой нужен проброс портов через нат, не имеет внешнего белого айпи. так что да, можно требовать от мира чтобы он подстроился под тебя, можно пытаться вредить миру когда он отказывает тебе в этом, вот только миру-то насрать- он как слон по отношению к моське
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@AnrDaemon хочешь изменить мир к лучшему? у тебя прямо сейчас есть уникальная возможность остановить то, из-за чего мир будет страдать следующий век- ia_pd в ipv6. пойди и увидишь. я попробовал, но не смог донести до них очевидную вещь из реального(а не воображаемого) мира
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@BABUT said in how to disable the confirm form resubmission popup?:
@AnrDaemon знаете, есть такая консольная %D тулза- miniupnpd, так вот афтырь, который её нарисовал, видит мир не таким, какой он есть, видит его альтернативно- и это мягко говоря. из-за этого особенного взгляда сия тулза(которая, можно сказать, безальтернативна ни никсах) в ультимативной форме ожидает, что у каждого снаружи белый айпи
miniupnpd это тупо демон для проброса портов по запросу. Сам им пользуюсь. И какой IP "белый" - вопрос для него академический. Если вы чего-то не знаете, или в чём-то не разбираетесь - спросите, а не пишите гневные письма.
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@AnrDaemon когда-то давно, много версий назад, он был академическим, но с тех пор афтырь решил задвинуть юзеру своё виденье "вертикали власти", и вопрос перестал быть академическим. да, на стоке всё ещё можно скормить произвольный белый айпишник, но, внезапно, некоторые тулзы за натом используют эту неверную информацию, считая, что у меня и в самом деле снаружи 1.1.1.1. да, можно полезть в сорцы громя и круша "афтырское виденье", но нахера обычному юзеру такие приключения на ровном месте?!