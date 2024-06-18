（原文在此）

新选项 – Vivaldi iOS 浏览器快照 3386.4

此快照介绍了在地址栏中匹配书签昵称的设置，以及对笔记中 Markdown 的支持。

作者：玛丽亚·波波娃

2024年6月18日

已做出的更改：

笔记编辑器中的 Markdown/Rich Text 支持 (VIB-105)

我们很高兴在笔记编辑器中引入对 Markdown/富文本的支持。 这项新功能可让您轻松设置笔记格式，非常适合组织您的想法、撰写详细笔记并提高您的工作效率。

地址栏设置中的书签昵称匹配 (VIB-778)

我们添加了一个新设置，允许您直接在地址栏中启用书签昵称匹配。 启用书签昵称匹配后，您可以为书签分配昵称。 当您开始在地址栏中输入这些昵称时，Vivaldi 将识别并建议相应的书签。

您可以在“设置”-“地址栏”中启用或禁用该选项。

改进的同步 UI (VIB-590)

我们增强了同步 UI，以提供更直观、无缝的体验。

入门中的底部工具栏设置 (VIB-668)

我们解决了底部工具栏设置在入门过程中不起作用的问题。

变更日志：

[新增]在笔记编辑器中添加对Markdown/富文本的支持(VIB-105)

[新增]在地址栏设置中添加启用书签昵称匹配(VIB-778)

[设置] 入门中的底部工具栏设置不起作用 (VIB-668)

[UI] 改进同步 UI (VIB-590)

[UI] 共享屏幕的文本不正确 (VIB-731)

[崩溃] 在隐身模式下清除历史记录崩溃 (VIB-769)

[崩溃] 打开工具栏的动态强调色时，Vivaldi 可能会崩溃 (VIB-764)

[崩溃] 点击快速拨号时 Vivaldi 可能会崩溃 (VIB-767)

[回归] 在标签切换器中点击 bin 会进入标签切换器中的错误页面 (VIB-770)

[Chromium]升级至126.0.6478.60

（机翻，人肉校订）