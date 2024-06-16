Быстрое открытие мобильных приложений по сыллкам с нужным контентом, как в "Opera Mobile"
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Здравствуйте, я как то пользовался Opera Mobile и потом переходил на ваш браузер Vivaldi Mobile.
Как только увидел форум с пожеланиями дополнительных функций Vivaldi Mobile, то я бы предложил такую функцию как Открыть в... и потом показывал те программы, которые можно было запустить из под нужными ссылками.
Например https://github.com/, когда я просматриваю нужные контента, то хочется перейти сразу в мобильное приложение GitHub, и при использовании функции, то браузер открывал бы саму приложение, с нужными ссылками чтобы можно было перейти туда, куда нужно и так же можно было бы настроить автоматически вход в приложении по сыллкам, но лучше бы сделайте так, чтобы пользователи могли настроить так, как нужно, ведь иначе будет мешать данная функция, особенно более продвинутыми пользователям.
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@Wirdi51 Попробуйте отключить функцию "Оставаться в браузере" (в самом конце списка настроек). У меня ссылки на Youtube открывются в приложении Youtube, а ссылки 4пда - в приложении 4PDA.