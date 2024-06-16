Здравствуйте, я как то пользовался Opera Mobile и потом переходил на ваш браузер Vivaldi Mobile.

Как только увидел форум с пожеланиями дополнительных функций Vivaldi Mobile, то я бы предложил такую функцию как Открыть в... и потом показывал те программы, которые можно было запустить из под нужными ссылками.

Например https://github.com/, когда я просматриваю нужные контента, то хочется перейти сразу в мобильное приложение GitHub, и при использовании функции, то браузер открывал бы саму приложение, с нужными ссылками чтобы можно было перейти туда, куда нужно и так же можно было бы настроить автоматически вход в приложении по сыллкам, но лучше бы сделайте так, чтобы пользователи могли настроить так, как нужно, ведь иначе будет мешать данная функция, особенно более продвинутыми пользователям.