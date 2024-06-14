Я тут уже несколько месяцев периодически сталкиваюсь с довольно неприятным багом, но до сих пор так и не понял, как его воспроизвести: иногда получается, иногда нет.

В общем, если открыть два сайта в режиме разделения экрана, потом его отключить и один из сайтов закрыть, браузер может тупо вылететь безо всяких сообщений об ошибках. Иногда это происходит сразу, иногда уже после того, как успею обо всём забыть.

Маякните, если кто-то тоже с подобным сталкивался. Пока не особо понимаю, с чем конкретно это связано.

AntiX / Debian