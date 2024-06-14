（原文在此）

开始稳定 – Vivaldi 浏览器快照 3381.34

在今天的快照中，我们的重点更多地转向稳定性问题，以帮助实现 6.8。

作者：鲁阿里·厄德高

2024年6月14日

变更日志：

[地址栏] 输入两个 URL 后自动隐藏搜索建议对话框 (VB-107214)

[地址栏] 下拉列表中的项目对齐问题 (VB-107189)

[地址栏] 搜索建议未省略 (VB-107206)

[Chromium]升级至126.0.6478.60

[崩溃][扩展] 单击 Text Blaze 扩展图标 (VB-107067)

[崩溃][设置]单击“重置全局权限”按钮 (VB-107121)

[全屏][设置]顶部出现空栏，侧面有标签栏 (VB-106038)

[macOS][面板] 在全屏模式下隐藏 UI 时面板不会隐藏 (VB-107011)

[邮件] 按需生成预览的问题 (VB-107262)

[邮件][设置]新添加的设置可能会导致长期用户禁用预取

[邮件] oAuth 弹出对话框不断显示 (VB-107077)

[设置][手势]某些命令不播放动画 (VB-107244)

[快速拨号][设置] 如果禁用“允许 DnD 重新排序”，点击会中断 (VB-107227)

[标签页] 标签栈缩略图上未正确显示内存使用信息 (VB-106402)

（机翻，人肉校订）