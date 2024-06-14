桌面快照版 3381.34
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Aaron Translator
开始稳定 – Vivaldi 浏览器快照 3381.34
在今天的快照中，我们的重点更多地转向稳定性问题，以帮助实现 6.8。
作者：鲁阿里·厄德高
2024年6月14日
变更日志：
- [地址栏] 输入两个 URL 后自动隐藏搜索建议对话框 (VB-107214)
- [地址栏] 下拉列表中的项目对齐问题 (VB-107189)
- [地址栏] 搜索建议未省略 (VB-107206)
- [Chromium]升级至126.0.6478.60
- [崩溃][扩展] 单击 Text Blaze 扩展图标 (VB-107067)
- [崩溃][设置]单击“重置全局权限”按钮 (VB-107121)
- [全屏][设置]顶部出现空栏，侧面有标签栏 (VB-106038)
- [macOS][面板] 在全屏模式下隐藏 UI 时面板不会隐藏 (VB-107011)
- [邮件] 按需生成预览的问题 (VB-107262)
- [邮件][设置]新添加的设置可能会导致长期用户禁用预取
- [邮件] oAuth 弹出对话框不断显示 (VB-107077)
- [设置][手势]某些命令不播放动画 (VB-107244)
- [快速拨号][设置] 如果禁用“允许 DnD 重新排序”，点击会中断 (VB-107227)
- [标签页] 标签栈缩略图上未正确显示内存使用信息 (VB-106402)
（机翻，人肉校订）