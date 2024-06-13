（原文在此）

可自定义按钮 – Vivaldi Android 浏览器快照 3380.4

此快照引入了可自定义按钮，解决了一些回归问题，并将 Chromium 提升至 126。

作者：玛丽亚·波波娃

2024年6月13日

已做出的更改：

地址工具栏中的可自定义按钮 (VAB-9321)

我们在地址工具栏中引入了一个新的可自定义按钮（默认情况下有广告拦截器屏蔽按钮）。 此功能允许您添加一个按钮来快速访问您喜欢的工具和功能，提高您的浏览效率和个性化。 您可以长按广告拦截器盾牌按钮 -> 编辑快捷方式 -> 然后选择列出的按钮之一，或者您可以前往设置 -> 工具栏快捷方式（在外观下），然后进行更改。

书签文件夹行为 (VAB-9201)

我们修复了在文件夹中排序和导航时书签文件夹不会保留在顶部的问题。 您的文件夹现在将保持其位置，使书签管理更加直观。

快速拨号重新排序问题 (VAB-9214)

解决了选择手动排序时无法重新排序快速拨号的问题。

移动笔记时崩溃 (VAB-9355)

修复了将笔记移动到同一文件夹时发生的崩溃。

可折叠设备崩溃 (VAB-8939)

解决了在某些可折叠设备上点击“新窗口”时的崩溃问题。

全屏视频中的地址栏显示问题 (VAB-9245)

修复了全屏打开视频时显示地址栏的问题。

变更日志：

[新增] 地址工具栏中的可自定义按钮 (VAB-9321)

[书签] 导航出和进入文件夹时，文件夹不会保留在顶部 (VAB-9201)

[翻译] 添加格鲁吉亚语 (ka) 和僧伽罗语 (si) 语言 (VAB-9338)

[主题] 隐身标签页切换器中的导航栏主题错误 (VAB-9305)

[UI] 将进度条移至地址栏底部的工具栏上方 (VAB-9326)

[回归] 选择手动排序时无法重新排序快速拨号 (VAB-9214)

[回归] 将笔记移动到同一文件夹时发生崩溃 (VAB-9355)

[回归][可折叠]点击“新窗口”时崩溃 (VAB-8939)

[回归] 默认书签位置重置为移动 (VAB-9205)

[回归] 不允许第三方密码管理器 (VAB-9218)

[回归] 双击广告拦截器会导致崩溃 (VAB-9339)

[回归] PWA 不再打开 (VAB-9254)

[回归]全屏打开视频时显示地址栏（VAB-9245）

[崩溃] Play 商店崩溃（VAB-9230、VAB-9232）

[Chromium] 升级至126.0.6478.33

（机翻，人肉校订）