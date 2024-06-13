вернуть старое контекстное меню
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Новое контекстное меню (когда на странице нажимаешь правой кнопкой мыши) огромных размеров очень не удобное. У меня увеличение интефейса в windows 120% на телевизоре и это меню приходится прокручивать чтобы добраться до нужных фунций.
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Shpankov Vivaldi Team
@drv42 said in вернуть старое контекстное меню:
Новое контекстное меню (когда на странице нажимаешь правой кнопкой мыши) огромных размеров очень не удобное. У меня увеличение интефейса в windows 120% на телевизоре и это меню приходится прокручивать чтобы добраться до нужных фунций.
Настройки - Внешний вид - Меню - Компактный