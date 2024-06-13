Браузер чернеет и "перезагружается"
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Периодически окно браузера полностью чернеет и как бы "перезагружается". Вкладки остаются на месте, их содержимое тоже, но например музыка прерывается на секунду.
Раньше такого не было.
Что это такое?
Vivaldi 6.7.3329.41 (Stable channel) (64 бита)
Версия 374522aae47116b0d0d715d317e469da98449cc8
ОС Windows 11 Version 23H2 (Build 22631.3737)
JavaScript V8 12.4.254.20
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Поди 100500 вкладок?
На чистом профиле так же?
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@Capushon
Открыто 3-4 вкладки
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@zenden2k Попробуйте советы из этой статьи https://help.vivaldi.com/ru/featured-articles-ru/troubleshooting-issues/
Можно начать с отключения расширений и проверки на чистом профиле.
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Я подозреваю, что это как-то связано с видеокартой.
Был еще похожий случай: окно браузера полностью почернело и стало прорисовываться отдельными областями (прямоугольными), пока не вернулось в нормальное состояние.
Браузер работает на встроенной видеокарте Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors
Можно начать с отключения расширений и проверки на чистом профиле.
Попробую, хотя у меня установлено только одно расширение - ublock origin
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@zenden2k said in Браузер чернеет и "перезагружается":
Я подозреваю, что это как-то связано с видеокартой.
Был еще похожий случай: окно браузера полностью почернело и стало прорисовываться отдельными областями (прямоугольными), пока не вернулось в нормальное состояние.
Браузер работает на встроенной видеокарте Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors
Можно начать с отключения расширений и проверки на чистом профиле.
Попробую, хотя у меня установлено только одно расширение - ublock origin
Попробуйте отключить аппаратное ускорение. Ну или же включить его, если отключено.