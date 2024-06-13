Я подозреваю, что это как-то связано с видеокартой.

Был еще похожий случай: окно браузера полностью почернело и стало прорисовываться отдельными областями (прямоугольными), пока не вернулось в нормальное состояние.

Браузер работает на встроенной видеокарте Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors

Можно начать с отключения расширений и проверки на чистом профиле.

Попробую, хотя у меня установлено только одно расширение - ublock origin