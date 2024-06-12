@ToniZa said in ↓:

тогда подскажите, как можно отключить расширения, если браузер не запускается?

@ToniZa, Читайте эту тему: Way to start Vivaldi with extensions disabled?

Я думаю там даже через Вивальди-переводчик всё понятно.

P.S. Надеюсь ссылка на тему адекватно работает, а то мне её пришлось несколько раз редактировать. Похоже опять что-то с форумом колдуют. Или это то же что и было...