Как удалить из кэша сессий/вкладок только одну вкладку?
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Помогите разобраться с форматом файлов, в которых хранятся кэши сэссий/вкладок!
После попытки открыть сайт в новой вкладке, браузер постоянно вылетает при открытии. Но, если просто удалить весь кэш сэссий/вкладок, то безвозвратно пропадают все вкладки!
Как удалить из кэша только ту, одну вкладку, из-за которой браузер падает?
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@ToniZa
С другого нужно начать, попробовать отключить все расширения, посмотреть как без них.
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@Capushon - тогда подскажите, как можно отключить расширения, если браузер не запускается?
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тогда подскажите, как можно отключить расширения, если браузер не запускается?
@ToniZa, Читайте эту тему: Way to start Vivaldi with extensions disabled?
Я думаю там даже через Вивальди-переводчик всё понятно.
P.S. Надеюсь ссылка на тему адекватно работает, а то мне её пришлось несколько раз редактировать. Похоже опять что-то с форумом колдуют. Или это то же что и было...