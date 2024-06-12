Добрый день!

Обновился на 6.8.3381.3 (Официальная сборка) (32 бит).

Начал происходить спонтанный вылет браузера (окно вивальди просто исчезает, в диспетчере нет процесов), причем повторить ситуацию не удается.

Вылет происходит абсолютно неожиданно и при просмотре ютуба, и при чтении почты встроенным почтовиком, и при простом листании странички с хабра или любого другого сайта, причем каждый раз время с момента запуска браузера до вылета разное...

update: браузер через какое-то время (минуты) самопроизвольно вылетает даже будучи свернутым (неактивным), причем вообще без открытых страниц...