（原文在此）

帮助启用搜索建议，更好的邮件预览 – Vivaldi 浏览器快照 3381.3

在今天的快照中，我们介绍了一项功能，可以帮助用户在搜索建议方面做出正确的选择。 我们还更改了默认情况下获取邮件的方式，以使预览和搜索工作得更好。

作者：鲁阿里·厄德高

2024年6月11日

搜索建议 – 您的选择

默认情况下，搜索建议保持关闭状态，但现在我们可以更轻松地启用它们。

大约六年前我写了一篇关于为什么 Vivaldi 地址栏中的搜索建议默认关闭的博客文章。 简而言之，问题在于，启用它们后，您输入的所有内容都会发送到搜索引擎（即使您从不搜索），从而使他们可能了解有关您和您的兴趣的大量信息。 然而，另一方面，这些实时建议非常方便，通常可以让您从一开始就获得正确的链接。

从隐私角度来看，默认关闭建议感觉是正确的，但为了方便而需要这样做的用户可能不会找到它。 在此快照中，我们现在询问新用户是否要在地址字段中翻转此设置。 这使得该设置易于被发现，并为我们提供了一些空间来解释为什么它首先被关闭。

目前，它仅在使用在设置中配置了合适建议 URL 的搜索引擎时才会提示。 将来我们将添加更多建议 URL，以便它与更多我们的捆绑搜索引擎配合使用。

下载电子邮件以供离线搜索和查看

从这个快照来看，我们的新默认设置是始终完全下载最近 30 天的电子邮件，并完全获取屏幕上的所有消息。 但是，一如既往，我们还提供其他设置。

以前，除非您在设置过程中（或稍后在设置中）手动启用此功能，否则电子邮件不会“预取”，因此您只能获得您专门单击的那些邮件的完整邮件正文。 设置此默认值是因为那些拥有大帐户的人可能会发现初始设置非常耗时。 然而，当您拥有尽可能多的电子邮件的完整本地副本时，邮件显然效果最佳。 这使您不仅可以搜索已阅读的邮件，还可以搜索未读过的邮件。 此外，我们的新邮件预览功能仅在您有一些邮件内容时才有效。 所以我们正在改变我们的默认设置。

变更日志

[新增][地址栏]询问新用户是否要启用搜索建议 (VB-105510)

[地址栏] 重构切换标签页行为 (VB-106901)

[地址栏] 搜索字段项目缺少填充 (VB-107186)

[地址栏] 切换 URL 和标题位置 (VB-106883)

[地址栏] 撤消完成时撤消命令失败 (VB-105826)

[地址栏][搜索]不在下拉列表中显示搜索引擎昵称 (VB-107102)

[拦截器] 拦截器对话框中的数字中断为 2 行 (VB-106625)

[书签] 为已删除的项目添加书签在窗口面板中不起作用 (VB-106971)

[中断模式][隐私]模糊 UI 的更多部分 (VB-106952)

[日历] 添加在面板中搜索的可能性 (VB-104632)

[日历] 单击日期选择器下拉列表时面板自动关闭 (VB-106987)

[Chromium]升级至126.0.6478.33

[崩溃][设置]打开隐私设置 (VB-106321)

[历史记录][性能] 具有很长 URL 的项目会导致速度变慢 (VB-107119)

[键盘][Windows] 打开站点时 Alt+F4 不再用于关闭应用程序 (VB-106969)

[语言] 添加格鲁吉亚语和僧伽罗语 (VB-106941)

[Linux] 使用更新的图像和更多信息更新 appdata.xml

[macOS] 为拖放操作提供触觉反馈 (VB-107066)

[macOS] 将 Sparkle 更新至 2.6.3 (VB-106557)

[macOS] 升级 Sparkle 更新框架 (VB-106557)

[macOS][菜单] 启用定期重新加载时无法从全局菜单栏中选择子菜单 (VB-92519)

[邮件] “使用 Enter 键开始搜索”设置在菜单中不起作用 (VB-106906)

[邮件] 更快地下载邮件并先下载最新邮件 (VB-99073)

[邮件] 改进 Apple Mail 撰写的邮件的显示 (VB-34557)

[邮件] 在标签页中打开的消息没有焦点 (VB-35697)

[邮件] 在上面引用的原始文档（VB-106676）中插入快速回复

[邮件] 发送包含在 HTML 标签中的纯文本预览 (VB-107064)

[邮件] 在电子邮件中搜索时出现类型错误 (VB-106424)

[邮件][日历] oAuth 弹出对话框不断显示 (VB-107077)

[邮件][订阅源] 数据库故障后面板无限加载 (VB-106920)

[邮件][设置] 默认情况下预取一个月和可见邮件并提供其他设置 (VB-29572)

[面板] Windows 面板中关闭标签页的上下文菜单损坏 (VB-106967)

[快速命令] 首次使用时显示提示 (VB-106904)

[搜索] 添加谷歌和雅虎的建议 URL：目前仅适用于未更改的搜索设置 (VB-106786)

[安全] 拖动意外对象时可能允许执行代码的问题 (VB-107026)

[设置] 单击“重置全局权限”按钮会导致立即崩溃 (VB-107121)

[设置] 日期和时间格式设置错误 (VB-106591)

[设置][手势]无法添加自定义手势 (VB-106939)

[快速拨号] 拖放感觉很奇怪 (VB-102372)

[同步​​] 重置后冲突 (VB-107056)

[标签页] Alt+单击堆栈中的关闭按钮行为异常 (VB-106968)

[标签页] 水平滚动标签栏中的紧凑堆栈被破坏 (VB-99751)

[标签页][定期重新加载]提高性能 (VB-107027)

[标签页][设置] 使用某些配置，新标签页不会在标签 栏的末尾打开 (VB-107104)

[欢迎] 添加导入已安装 Chrome 扩展程序的选项 (VB-105945)

[工作区][菜单] 无法在窗口菜单中看到其他窗口/工作区或其标签页 (VB-93560)

[工作区][标签页] 将标签页移动到另一个窗口会更改工作区 (VB-106776)

（机翻，人肉校订）