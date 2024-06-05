Не так давно столкнулся на сайтах с фишкой, когда встроенный контейнер с ютубовским видео дублируется при пролистывании страницы. Т.е пока листаешь страницу и до видео еще не добрался- все штатно. Потом добрался до видео - тоже вроде норм. Но вот после этого попытка пролистать его вызывает появление дубля окна в нижнем правом углу.

Пролистать - это или вверх или вниз, без разницы. Заблокировать его каким-нибудь блокировщиком не получается - блокируется сразу и основное окно.

Жутко раздражает. Поискать в сети лекарства не очень получается - а что искать-то?

Кто подскажет, как это называется и есть ли от него защита?