@Ourizo said in ↓:

Почитайте внимательно описания настроек этого и других современных браузеров. Тогда и поговорим.

А Вы сами-то это делали, читали описание настроек этого браузера? Подскажите, пожалуйста, где там употребляется термин "табло"?

Более того, подскажите, пожалуйста, в каком из современных браузеров, кроме Яндекс браузера, употребляется этот термин?

@Ourizo said in ↓:

Хотите знать ответы на ваши вопросы, просто правильно задайте вопрос в поисковике...

А что ещё должны сделать пользователи форума? Погадать, пованговать, потелепатировать? Поискать ответ в энциклопедии? Нет, ну в самом же деле, ну не спрашивать же напрямую у автора изречения, что конкретно он имел ввиду!