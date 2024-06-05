Обзор недостатков. Мнение пользователя.
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Пользвался, не спорю очень хороший браузер, но есть некоторые "но"
- Нет возможности раздельной настройки табло на компе и смартфоне - всё кидает в одну кучу и соответственно при удалении на табло на одном устройсте, пропадает на другом.
- Нет такой вещи как в яндексе - выделяешь часть текста и не показывает автоматически меню поиска в сети и т.д.
- Нет защиты паролей дополнительным паролем при попытке автоматического ввода.
- При нажатии на заголовок активной вкладки не перемещается с начало страницы.
Может для других это не критично, но лично для меня это достаточно большие недостатки.
Надеюсь что будет исправлено в будущих версиях.
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@Ourizo, в начало-то зачем перемещаться? И что за табло?
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@Nikolay68 Ну если вы не знаете что такое табло в современных браузерах и зачем при нажатии на активную вкладку нужен возврат в начало страницы, то не вижу смысла в вашем ответе. Разве что написали для поднятия своего рейтинга. Почитайте внимательно описания настроек этого и других современных браузеров. Тогда и поговорим.
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@Ourizo said in Обзор недостатков. Мнение пользователя.:
@Nikolay68 Ну если вы не знаете что такое табло в современных браузерах и зачем при нажатии на активную вкладку нужен возврат в начало страницы, то не вижу смысла в вашем ответе. Разве что написали для поднятия своего рейтинга. Почитайте внимательно описания настроек этого и других современных браузеров. Тогда и поговорим.
Мне до лампочки, видите вы смысл в моем ответе или нет.
Вы написали пожелание, вам задали вопрос. Не можете/не хотите объяснять - ваше дело, а указывать мне, что мне внимательно почитать не надо.
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@Nikolay68 Во первых был просто обзор и мнение пользователя. Во вторых из вашего ответа не совсем понятно, или вызадаёте вопрос или просто пишете ответ. Так что моё предложение почитать описание настроек вполне резонно.
Хотите знать ответы на ваши вопросы, просто правильно задайте вопрос в поисковике и получите ответ, даже с картинками.
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@Nikolay68 said in Обзор недостатков. Мнение пользователя.:
И что за табло?
Это Экспресс-панель у Я.браузера, она там так называется.
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@Ourizo said in Обзор недостатков. Мнение пользователя.:
Ну если вы не знаете что такое табло в современных браузерах
Табло - это только у Я.браузера. В других браузерах используются термины экспресс-панель, быстрый набор, стартовая страница и пр.
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@kurai Стартовая странца - это соверенно другое понятие: может быть табло, а может быть определённая странаца. Тут вы немного ошиблись.
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Почитайте внимательно описания настроек этого и других современных браузеров. Тогда и поговорим.
А Вы сами-то это делали, читали описание настроек этого браузера? Подскажите, пожалуйста, где там употребляется термин "табло"?
Более того, подскажите, пожалуйста, в каком из современных браузеров, кроме Яндекс браузера, употребляется этот термин?
Хотите знать ответы на ваши вопросы, просто правильно задайте вопрос в поисковике...
А что ещё должны сделать пользователи форума? Погадать, пованговать, потелепатировать? Поискать ответ в энциклопедии? Нет, ну в самом же деле, ну не спрашивать же напрямую у автора изречения, что конкретно он имел ввиду!
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@Nikolay68, Эх, ну и везёт же Вам, на адекватных вежливых пользователей!
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Ну что тут сказать.
Есть два типа пользователей форумов :
- Те кому действительно интересно и кто действительно обсуждает и ищет решения, даёт дельные советы.
- Те кому нечего делать и кто цепляется к кажодому слову, вылилвая свою желчь и ненависть на других.
Кто к какой категории относится, решите сами.
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Ну что тут сказать.
Есть два типа пользователей форумов...
У нас есть и те и другие
Кто к какой категории относится, решите сами
Главное поспешных выводов не делать
@Ourizo, Вот если б не было бы этого
чеэсвэшного"почитайте внимательно... тогда и поговорим", то и разговор бы начался бы по-другому...
кому действительно интересно и кто действительно обсуждает и ищет решения, даёт дельные советы
Дельные советы...
Перед этим сообщением, писал другое(ещё до Вашего). Начал со слов "На тему топика:". Накатал большую простыню. Почти завершил. Вынужден был прерваться по техническим причинам. Продолжу позже...
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Shpankov Vivaldi Team
Предлагаю завершить обсуждение личностей и теперь, когда с терминологией разобрались, перейти к обсуждению собственно вопроса.
Экспресс-панель задумана, как место для часто посещаемых закладок. А синхронизация позволяет держать одни и те же часто посещаемые закладки на всех устройствах - подразумевается, что пользователь не меняет своих интересов при смене устройства.
Возможно, специфические для каждого устройства закладки можно поместить в отдельную папку Экспресс-панели, так они будут меньше бросаться в глаза, но для доступа к этим закладкам придётся делать один лишний клик.