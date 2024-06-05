System bug when playing youtube videos with captions and hovering over pictures
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Truemotion
While you play a video on YouTube and turn on captions, Vivaldi sends rapidly an OS signal about window title change.
It also sends this signal, if you hover over video previews. This is a huge bug, I believe. Yet not noticeable for most users. I have tried to turn off all extensions/css mods in Vivaldi, still the same.
Here is a video showing this behavior https://0x0.st/XqA_.38.mov
EVENT_HANDLER_WINDOW_TITLE_CHANGED: Vivaldi 21198 EVENT_HANDLER_WINDOW_TITLE_CHANGED: Vivaldi 21198 EVENT_HANDLER_WINDOW_TITLE_CHANGED: Vivaldi 21198 EVENT_HANDLER_WINDOW_TITLE_CHANGED: Vivaldi 21198 EVENT_HANDLER_WINDOW_TITLE_CHANGED: Vivaldi 21198 EVENT_HANDLER_WINDOW_TITLE_CHANGED: Vivaldi 21198 EVENT_HANDLER_WINDOW_TITLE_CHANGED: Vivaldi 21198 EVENT_HANDLER_WINDOW_TITLE_CHANGED: Vivaldi 21198
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Truemotion
Just realized that it sends those signals on every page while hovering over clickable images.