Автопуск видео был заблокирован
-
artushkinigor
Vivaldi 6.6.3271.45 (Stable channel) stable (64 бита) Linux и Windows
У меня есть локальный сайт со звуковыми уведомлениями по таймеру. Последние пол года всё работало и на днях заметил, что звук не проигрался, ошибок в консоли нет, в адресной строке иконка: "Автопуск видео был заблокирован".
В этот же день я менял разрешения для другого домена, от которого стали приходить сообщения что страница обновлена в фоне.
Если ставлю запретить для любого домена, то как будто срабатывает глобальное правило для всех доменов. Ставлю - разрешить, звук проигрывается.
Глобальные правила не изменяются
Проблема схожа с этой: forum.vivaldi.net/topic/96059
Моего локального домена в списке нет.