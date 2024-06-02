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У меня есть локальный сайт со звуковыми уведомлениями по таймеру. Последние пол года всё работало и на днях заметил, что звук не проигрался, ошибок в консоли нет, в адресной строке иконка: "Автопуск видео был заблокирован".

В этот же день я менял разрешения для другого домена, от которого стали приходить сообщения что страница обновлена в фоне.



Если ставлю запретить для любого домена, то как будто срабатывает глобальное правило для всех доменов. Ставлю - разрешить, звук проигрывается.

Глобальные правила не изменяются



Проблема схожа с этой: forum.vivaldi.net/topic/96059

Моего локального домена в списке нет.