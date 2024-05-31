（原文在此）

Chromium 升至 126 – Vivaldi 浏览器快照 3371.4

今天的快照包括从 Chromium 124 到 126 的跳跃以及一系列修复和改进。

作者：鲁阿里·厄德高

2024年5月31日

变更日志

[地址栏] URL 字段内的 Non-intractable 区域 (VB-106717)

[地址栏] 当建议 URL 无法解析时，下拉菜单会中断：例如，在 Bing 中断期间 (VB-106798)

[地址栏] 当搜索文本包含空格时，下拉重复过滤器会删除所有内容 (VB-106530)

[拦截器] 改进代码片段规则的生成 (VB-106452)

[休息模式] 喘口气：呼吸动画 (VB-106816)

[日历] 使用鼠标滚轮更改事件时间会关闭对话框并切换月视图 (VB-105774)

[Chromium]升级126.0.6478.24

[崩溃][设置]打开隐私设置 (VB-106321)

[下载] 下载失败的通知：例如网络、超时、磁盘、安全性 (VB-106504)

[语言] 添加格鲁吉亚语和僧伽罗语 (VB-106941)

[macOS] 升级 Sparkle 更新框架 (VB-106557)

[邮件] “使用 Enter 键开始搜索”设置在菜单中不起作用 (VB-106906)

[邮件] 从 Yahoo/AOL IMAP 服务器获取邮件时出现限制错误 (VB-105949)

[邮件] 改进 Apple Mail 撰写的邮件的显示 (VB-34557)

[邮件] 快速回复 – 在编辑器中显示引用切换 (VB-106788)

[邮件] 在上面引用的原始文档（VB-106676）中插入快速回复

[面板] 更新网络面板 UA 以伪装为更现代的设备

[设置] 日期和时间格式设置错误 (VB-106591)

[Spatnav] 导航后第一次尝试时未选择初始目标 (VB-99160)

[标签页]“关闭其他标签页”关闭所有标签页 (VB-106702)

[工具栏][A11y] 更新 commandId 道具更改上的工具栏按钮快捷方式 (VB-106770)

[欢迎] 添加导入已安装 Chrome 扩展程序的选项 (VB-105945)

[工作区][菜单] 无法在窗口菜单中看到其他窗口/工作区或其标签页 (VB-93560)

[工作区][标签页] 将标签页移动到另一个窗口会更改工作区 (VB-106776)

（机翻，人肉校订）