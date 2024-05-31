（原文在此）

可定制的起始页 – Vivaldi iOS 浏览器快照 3370.12

今天的快照介绍了自定义起始页，并添加了在新后台标签页中打开书签的选项。

作者：玛丽亚·波波娃

2024年5月31日

以下是一些已做出的更改：

可定制的起始页 (VIB-452)

您的起始页变得更加个性化！ 通过新的自定义选项，您可以根据您的喜好定制起始页。 自定义背景、调整布局并创建真正反映您风格的起始页。

您的起始页变得更加个性化！ 通过新的自定义选项，您可以根据您的喜好定制起始页。 自定义背景、调整布局并创建真正反映您风格的起始页。 在后台打开选项 (VIB-749)

我们为书签、阅读列表中的项目和历史记录添加了一个方便的“在新后台标签页中打开”的选项。

查看变更日志以了解变更的完整概述，并让我们知道您的想法。

变更日志

[新增]添加书签、阅读列表和历史记录在后台打开选项(VIB-749)

[新]可定制的起始页(VIB-452)

[回归] 页面访问后，顶部工具栏菜单最终出现在错误的选定索引中 (VIB-755)

[UI] 地址栏为空时不允许复制 (VIB-692)

[Chromium]升级至126.0.6478.24

（机翻，人肉校订）