iOS快照版 3370.12
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可定制的起始页 – Vivaldi iOS 浏览器快照 3370.12
今天的快照介绍了自定义起始页，并添加了在新后台标签页中打开书签的选项。
作者：玛丽亚·波波娃
2024年5月31日
以下是一些已做出的更改：
- 可定制的起始页 (VIB-452)
您的起始页变得更加个性化！ 通过新的自定义选项，您可以根据您的喜好定制起始页。 自定义背景、调整布局并创建真正反映您风格的起始页。
- 在后台打开选项 (VIB-749)
我们为书签、阅读列表中的项目和历史记录添加了一个方便的“在新后台标签页中打开”的选项。
查看变更日志以了解变更的完整概述，并让我们知道您的想法。
变更日志
- [新增]添加书签、阅读列表和历史记录在后台打开选项(VIB-749)
- [新]可定制的起始页(VIB-452)
- [回归] 页面访问后，顶部工具栏菜单最终出现在错误的选定索引中 (VIB-755)
- [UI] 地址栏为空时不允许复制 (VIB-692)
- [Chromium]升级至126.0.6478.24
（机翻，人肉校订）
- 可定制的起始页 (VIB-452)