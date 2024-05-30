@skapunker said in Расширение Кашпировского перестало работать в Вивальди:

@sedative29rus said in Расширение Кашпировского перестало работать в Вивальди: Тут задача в том, чтобы заставить создателей расширения поддерживать Вивальди. либо сделать так чтобы разработчики вивальди заставили работать это расширение

Разработчики Вивальди прямым текстом предупреждают, что расширения из магазина Хрома могут не работать или работать не так, как надо.

Но вы всегда можете отправить баг-репорт. Иногда в списках изменений проскакивают упоминания о починенной работе того или иного популярного расширения. Не знаю уж, относится ли расширение касперского к таковым...