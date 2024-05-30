Расширение Кашпировского перестало работать в Вивальди
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Кашпировский на неделе обновился, теперь расширение не работает. Что делать?
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@skapunker said in ↓:
Что делать?
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@sedative29rus клоуны из поддержки говорят мол оно вообще не должно работать в вивальди, типа браузер не поддерживается
хотя раньше работало
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@skapunker said in Расширение Кашпировского перестало работать в Вивальди:
говорят мол оно вообще не должно работать в вивальди, типа браузер не поддерживается
Ну в целом они правы. Тут задача в том, чтобы заставить создателей расширения поддерживать Вивальди.
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@sedative29rus said in Расширение Кашпировского перестало работать в Вивальди:
Тут задача в том, чтобы заставить создателей расширения поддерживать Вивальди.
либо сделать так чтобы разработчики вивальди заставили работать это расширение
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@skapunker said in Расширение Кашпировского перестало работать в Вивальди:
@sedative29rus said in Расширение Кашпировского перестало работать в Вивальди:
Тут задача в том, чтобы заставить создателей расширения поддерживать Вивальди.
либо сделать так чтобы разработчики вивальди заставили работать это расширение
Разработчики Вивальди прямым текстом предупреждают, что расширения из магазина Хрома могут не работать или работать не так, как надо.
Но вы всегда можете отправить баг-репорт. Иногда в списках изменений проскакивают упоминания о починенной работе того или иного популярного расширения. Не знаю уж, относится ли расширение касперского к таковым...
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@skapunker said in Расширение Кашпировского перестало работать в Вивальди:
Кашпировский на неделе обновился
Какой? - их там вагон и тележка.
@skapunker said in Расширение Кашпировского перестало работать в Вивальди:
либо сделать так чтобы .....
Попробуйте запустить вивальди с ключом
--disable-vivaldi(отключит все ништяки)
если не поможет, то используйте совместимый с продуктом браузер
https://support.kaspersky.ru/12782
https://support.kaspersky.ru/15472
https://forum.kaspersky.com
https://forum.kasperskyclub.ru/forum/12-pomosch-po-personalnym-produktam
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@coleslaw said in Расширение Кашпировского перестало работать в Вивальди:
Попробуйте запустить вивальди с ключом --disable-vivaldi (отключит все ништяки)
если не поможет, то используйте совместимый с продуктом браузер
тоже не работает
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@skapunker
¯\ _(ツ)_/¯
я завязал с касперычем, ещё на KIS14.
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@coleslaw said in Расширение Кашпировского перестало работать в Вивальди:
я завязал с касперычем, ещё на KIS14.
и чем ты пользуешься?
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@skapunker только виндовым системным
включен UAC +Брандмауэр (защитник, то же в топку).
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