@db811 said in Встроенный почтовый клиент не удаляет письма:

4 однотипных иконки с корзиной

В настройках темы можно поменять на любые другие иконки.

@db811 said in Встроенный почтовый клиент не удаляет письма:

все не активные

Был такой баг. Кнопки становились неактивными, если открыть письмо, ткнув по уведомлению. Наверное, ещё не починили.