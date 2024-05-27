Встроенный почтовый клиент не удаляет письма
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Как удалять письма?
4 однотипных иконки с корзиной, все не активные.. Как удалить письмо??
Клиент очень неудобный, просто бесит
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@db811 said in Встроенный почтовый клиент не удаляет письма:
Как удалить письмо??
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@db811 said in Встроенный почтовый клиент не удаляет письма:
4 однотипных иконки с корзиной
В настройках темы можно поменять на любые другие иконки.
@db811 said in Встроенный почтовый клиент не удаляет письма:
все не активные
Был такой баг. Кнопки становились неактивными, если открыть письмо, ткнув по уведомлению. Наверное, ещё не починили.
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Кстати, четвёртая кнопка на вашем скриншоте - это не кнопка, а индикатор того, что письмо находится в корзине.
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@kurai ,
10 раз нажал кнопу Del - эффекта никакого нет, письмо не удаляется
Открыл новое непрочтенное письмо из папки "входящие" - и опять 3 значка корзины не активные и письмо не удаляется, справа значок корзины пропал