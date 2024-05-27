Не могу настроить синхронизацию в своем аккаунте на новом устройстве.

Когда регистрировался, выбирал вариант с ключом шифрования.

Всегда было нормально, но теперь при выборе ключа пишет "Время действия ключа истекло. Выберите правильный файл ключа шифрования". Месяц назад на этом же устройстве авторизовался без проблем, но случился сброс до заводских.

Где мне его взять правильный, ключ этот? Если он имеет срок действия, то каким способом получить новый? На уже авторизованном устройстве если экспортировать backup ключ, то он идентичен существующему.

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