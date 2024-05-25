桌面快照版 3364.3
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Aaron Translator
周五 – Vivaldi 浏览器快照 3364.3
今天的快照包含一系列针对一系列问题的修复。
作者：鲁阿里·厄德高
2024年5月24日
已知问题
- 德语 UI 翻译无法加载。
变更日志
- [A11y] 在工具栏按钮工具提示中显示命令快捷方式 (VB-106546)
- [地址栏] 修改优先级列表后，“打开标签页”设置不存在 (VB-106690)
- [拦截器]“导入新拦截器列表”对话框无法正确显示 (VB-104813)
- [拦截器] 在广告拦截器中添加对主机文件的支持 (VB-106558)
- [日历] 提醒对话框的背景变暗 (VB-106551)
- [Ｃhromium]升级124.0.6367.232
- [崩溃] 直到并关闭标签页后 (VB-99032)
- [崩溃][地址栏] 在地址字段中输入 vivaldi 时 (VB-105789)
- [Favicons] 绘制为矩形 — img[src] 缺失，导致没有后备图标 (VB-106605)
- [邮件] 添加新的 github.com、googlegroups.com 和 substack.com 邮件列表组 (VB-106646)
- [邮件] 修复从“主题：”生成的邮件列表子文件夹 (VB-106645)
- [邮件] 消息另存为空文件 (VB-106542)
- [邮件] 发送和导入的邮件显示为 0 字节 (VB-106674)
- [面板] 需要重新启动时，更新状态按钮在面板侧栏上未对齐 (VB-105179)
- [设置] 澄清邮件列表分组选项 (VB-106644)
- [状态栏] 为页面平铺按钮添加“按钮打开”状态 (VB-106570)
- [标签页] 当建议打开标签页中的 url 时，在 url 字段中添加“切换到此标签页”按钮 (VB-105330)
- [工具栏] 添加单独的面板宽度分隔符 (VB-105362)
（机翻，人肉校订）