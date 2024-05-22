iOS 版也进入6.8时代了。

（原文在此）

非活动标签页设置 – Vivaldi iOS 浏览器快照 3362.4

此快照介绍了非活动标签页的设置，包括 UI 和回归修复，并将 Chromium 升级到最新版本。

作者：玛丽亚·波波娃

2024年5月22日

以下是一些已做出的更改：

非活动标签页设置 (VIB-451)

我们引入了用于管理非活动标签页的新设置。 自定义 Vivaldi 处理非活动标签页的方式，以优化您的浏览体验并提高性能。 转到“设置 - 标签页”并选择何时将最近未使用的标签页移至非活动标签页部分。

我们引入了用于管理非活动标签页的新设置。 自定义 Vivaldi 处理非活动标签页的方式，以优化您的浏览体验并提高性能。 转到“设置 - 标签页”并选择何时将最近未使用的标签页移至非活动标签页部分。 滑动关闭标签页设置页面 (VIB-706)

我们解决了用户无法滑动关闭标签页设置页面的问题。

我们解决了用户无法滑动关闭标签页设置页面的问题。 重置同步加密密码选项 (VIB-669)

我们添加了一个选项，可直接在登录页面上重置您的同步加密密码。

我们添加了一个选项，可直接在登录页面上重置您的同步加密密码。 状态栏和搜索建议重叠修复 (VIB-702)

我们修复了状态栏和搜索建议之间的重叠问题，确保界面更清晰、更人性化。

查看变更日志以了解变更的完整概述，并让我们知道您的想法。

变更日志：

[新]非活动标签页设置 (VIB-451)

[手势] 无法滑动关闭标签页设置页面 (VIB-706)

[同步] 登录页面没有重置同步加密密码的选项 (VIB-669)

[UI] 修复状态栏和搜索建议重叠的问题 (VIB-702)

[UI] 不要在起始页上显示跟踪器拦截器盾徽 (VIB-704)

[UI] 禁用时开始同步按钮看起来很奇怪。 (VIB-664)

[回归] 当浏览器主题为浅色但系统主题为深色时，底部工具栏在启动时不显示。 (VIB-713)

[回归] 标签切换器中已关闭标签上的搜索不起作用 (VIB-716)

[Chromium]升级至124.0.6367.221

（机翻，人肉校订）