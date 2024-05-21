Vivaldi.6.7.3329 сломался
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Приветствую.
Что-то странное происходит, не понимаю (хотя я сисадмин с 30+ стажем).
На Vivaldi.6.7.3329.31.x64 не загружаются с сайтов сертификаты Let's Encrypt, например https://www.fontanka.ru выдает ERR_CONNECTION_RESET, при этом работает через Opera и Edge.
Удаляю Vivaldi.6.7.3329.31.x64, ставлю Vivaldi.6.6.3271.61.x64 - работает, хорошо.
Но при снятом флаге Инструменты/Настройки/Обновления/Автоматически Загружать Устанавливать, обновление все равно скачивается и блокирует поле поиска.
Приходится устанавливать, удалять, устанавливать старую версию, восстанавливать настройки и так как белка в колесе.
Несколько вопросов:
Кто еще с таким столкнулся, есть решения?
Как победить ERR_CONNECTION_RESET на последних версиях Vivaldi?
Как запретить автообновление? Откатываться на версию еще раньше, где это работало? Кто помнит где это еще работало?
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Чудеса, 2 дня не работало именно в Вивальди, сегодня часов в 10 заработало. Как так?
Но вот как отключить обновление на случай повторного возникновения такого странного глюка, все равно хотелось бы узнать. Снятие флажка, повторяю, не помогает.
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@aae99999 said in Vivaldi.6.7.3329 сломался:
Но вот как отключить обновление
Настройки браузера → Общие → Обновления → Показать настройки обновления → Автоматически загружать и устанавливать обновления - отключить.
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В третий раз пишу, этот флаг снят, но вивальди все равно обновляется.
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@aae99999, Извиняюсь, меня ввело в заблуждение словосочетание "при снятом флаге". Воспринял это как то, что Вы отключали автообновление через флаги (
vivaldi://flags).
Тогда вот: https://forum.vivaldi.net/post/711812 ;
И вот, до кучи: https://vivaldi.com/ru/download/archive/?platform=win (Прежние версии Vivaldi).