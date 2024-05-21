Приветствую.

Что-то странное происходит, не понимаю (хотя я сисадмин с 30+ стажем).

На Vivaldi.6.7.3329.31.x64 не загружаются с сайтов сертификаты Let's Encrypt, например https://www.fontanka.ru выдает ERR_CONNECTION_RESET, при этом работает через Opera и Edge.

Удаляю Vivaldi.6.7.3329.31.x64, ставлю Vivaldi.6.6.3271.61.x64 - работает, хорошо.

Но при снятом флаге Инструменты/Настройки/Обновления/Автоматически Загружать Устанавливать, обновление все равно скачивается и блокирует поле поиска.

Приходится устанавливать, удалять, устанавливать старую версию, восстанавливать настройки и так как белка в колесе.

Несколько вопросов:

Кто еще с таким столкнулся, есть решения?

Как победить ERR_CONNECTION_RESET на последних версиях Vivaldi?

Как запретить автообновление? Откатываться на версию еще раньше, где это работало? Кто помнит где это еще работало?