Индикатор на странице сайта, где есть текст/статьи сгенерированный нейросетью
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Предлагаю сделать индикатор на странице сайта, где есть текст/статьи сгенерированный нейросетью. Может даже этот текст выделять.
Зачем? Да потому что полно таких сайтов, а ценностей в них никаких. Новости, блоги, статьи.
В последний раз я искал конкретную около-компьютерную инструкцию типа "как установить виндовс хр". На первых двух страницах поиска были сайты со сгенерированными статьями. Мне кажется, что некоторые сами странички сгенерированны ИИ, так как текст в статье был надерган абзацами с других подобных инструкций.
Не первый раз я трачу в разы больше времени на поиск технической информации, чем до появления нейросетей, надо как то бороться с тупым копирайтингом.
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@As99 said in Индикатор на странице сайта, где есть текст/статьи сгенерированный нейросетью:
Предлагаю сделать индикатор на странице сайта, где есть текст/статьи сгенерированный нейросетью.
Нет критерия у кода страницы, по которому можно идентифицировать на ней происхождение текста.
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@As99 said in Индикатор на странице сайта, где есть текст/статьи сгенерированный нейросетью:
Зачем?
Как?
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@kurai said in Индикатор на странице сайта, где есть текст/статьи сгенерированный нейросетью:
@As99 said in Индикатор на странице сайта, где есть текст/статьи сгенерированный нейросетью:
Зачем?
Как?
Я так понимаю, речь идет не об ультимативном признаке, а об экспертном. Т.е. предлагается применить некий, пока не совсем реализованный алгоритм, который по каким-то признакам говорит - "Что-то в этой странице не то. Возможно, что она сгенерирована ИИ. Вероятность этого N%"
Подобные работы ведутся. См. например
https://habr.com/ru/companies/altcraft/articles/732240/
https://journal.tinkoff.ru/chatgpt-detector/
https://contenteam.ru/blog/marketing-ai-detection/
https://itrex.ru/useful/poleznye-stati/kak-opredelit-tekstovyj-kontent-kotoryj-sozdala-nejroset-10-instrumentov
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@gozhiy said in Индикатор на странице сайта, где есть текст/статьи сгенерированный нейросетью:
Я так понимаю, речь идет не об ультимативном признаке, а об экспертном. Т.е. предлагается применить некий, пока не совсем реализованный алгоритм, который по каким-то признакам говорит - "Что-то в этой странице не то. Возможно, что она сгенерирована ИИ.
Понятно. Индус в колл-центре )))