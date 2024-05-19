Предлагаю сделать индикатор на странице сайта, где есть текст/статьи сгенерированный нейросетью. Может даже этот текст выделять.

Зачем? Да потому что полно таких сайтов, а ценностей в них никаких. Новости, блоги, статьи.

В последний раз я искал конкретную около-компьютерную инструкцию типа "как установить виндовс хр". На первых двух страницах поиска были сайты со сгенерированными статьями. Мне кажется, что некоторые сами странички сгенерированны ИИ, так как текст в статье был надерган абзацами с других подобных инструкций.

Не первый раз я трачу в разы больше времени на поиск технической информации, чем до появления нейросетей, надо как то бороться с тупым копирайтингом.