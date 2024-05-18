Какая-то панель постоянно вылазит и мешает мне смотреть что-то в интернете и особенно просмотру фильмов!!! Можно ли как-то её убрать? Ничего не могу найти в настройках, уже все перетыкал!

Ссылка на фотки:

https://postimg.cc/gallery/NtMJ3Qh