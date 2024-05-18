Что это такое и как это убрать?
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Какая-то панель постоянно вылазит и мешает мне смотреть что-то в интернете и особенно просмотру фильмов!!! Можно ли как-то её убрать? Ничего не могу найти в настройках, уже все перетыкал!
Ссылка на фотки:
https://postimg.cc/gallery/NtMJ3Qh
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@Daiemi said in Что это такое и как это убрать?:
Какая-то панель постоянно вылазит и мешает мне смотреть что-то в интернете и особенно просмотру фильмов!!! Можно ли как-то её убрать? Ничего не могу найти в настройках, уже все перетыкал!
Ссылка на фотки:
https://postimg.cc/gallery/NtMJ3Qh
Похоже на панель групп вкладок. Попробуйте отключить в настройках создание групп вкладок.