桌面快照版 3358.3
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Aaron Translator
（原文在此）
更多邮件和日历改进 – Vivaldi 浏览器快照 3358.3
今天的快照包括对邮件和日历的进一步小改进，并处理 Chromium 最近的 0day。
作者：鲁阿里·厄德高
2024年5月16日
变更日志
[A11y] 在工具按钮提示中显示命令快捷方式 (VB-106546)
[地址栏] 过滤下拉类别中的重复 URL (VB-105835)
[阻止程序] 将规则更新之间的最短时间降低到 1 小时 (VB-106453)
[日历] 账户名称字段无法正确显示 (VB-106514)
[日历] 事件导入现有日历 (VB-106496)
[日历] 改进编辑事件时的拖动处理 (VB-106529)
[Chromium] 升级 124.0.6367.221（CVE-2024-4761、CVE-2024-4947）
[下载] 使用“另存为”时位置不会更新 (VB-106015)
[邮件] 快速回复 – 添加切换到工具栏 (VB-106526)
[邮件] 快速回复 – 使编辑器可调整大小 (VB-106523)
[邮件] 从预览中删除重复的标点符号：标题和水平线符号 (VB-105704)
[Mail][POP3] TypeError：无法在分离的 ArrayBuffer 上执行 %TypedArray%.prototype.indexOf (VB-106528)
[搜索] 将所有国家/地区的隐身窗口默认搜索更新为起始页 (VB-106518)
（机翻，人肉校订）