（原文在此）

更多邮件和日历改进 – Vivaldi 浏览器快照 3358.3

今天的快照包括对邮件和日历的进一步小改进，并处理 Chromium 最近的 0day。

作者：鲁阿里·厄德高

2024年5月16日

变更日志

[A11y] 在工具按钮提示中显示命令快捷方式 (VB-106546)

[地址栏] 过滤下拉类别中的重复 URL (VB-105835)

[阻止程序] 将规则更新之间的最短时间降低到 1 小时 (VB-106453)

[日历] 账户名称字段无法正确显示 (VB-106514)

[日历] 事件导入现有日历 (VB-106496)

[日历] 改进编辑事件时的拖动处理 (VB-106529)

[Chromium] 升级 124.0.6367.221（CVE-2024-4761、CVE-2024-4947）

[下载] 使用“另存为”时位置不会更新 (VB-106015)

[邮件] 快速回复 – 添加切换到工具栏 (VB-106526)

[邮件] 快速回复 – 使编辑器可调整大小 (VB-106523)

[邮件] 从预览中删除重复的标点符号：标题和水平线符号 (VB-105704)

[Mail][POP3] TypeError：无法在分离的 ArrayBuffer 上执行 %TypedArray%.prototype.indexOf (VB-106528)

[搜索] 将所有国家/地区的隐身窗口默认搜索更新为起始页 (VB-106518)

（机翻，人肉校订）