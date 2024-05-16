桌面版也进入了6.8时代

（原文在此）

邮件预览、快速回复和撤消操作以及新选项卡内存信息 – Vivaldi 浏览器快照 3356.3

今天的快照包括对邮件和日历的一些不错的改进，加上一些方便的标签页内存信息，以及大量其他修复。

作者：鲁阿里·厄德高

2024年5月15日

变更日志

[新增][邮件][设置]显示 1、2 或 3 行邮件正文文本的预览 (VB-98705)

[新增][邮件]添加快速回复功能(VB-12366)

[新][邮件] 撤消按钮和下拉菜单，可以从列表中撤消操作 (VB-32665)

[新][标签页] 在工具提示中显示内存使用情况：注意。 其他浏览器通常显示初始负载，我们的浏览器会定期更新，因此会随着时间的推移而增加 (VB-102484)

[新][日历] 在日历名称旁边显示账户名称 (VB-106358)

[新][日历] 根据账户类型建议新账户名称 (VB-106370)

[A11y] 屏幕阅读器不会播报错误和警告 (VB-106311)

[地址栏] “Enter”时字段焦点丢失 (VB-105675)

[地址栏] 即使设置关闭，也会显示键入的历史记录中的搜索查询 (VB-105877)

[地址栏] 单字母书签昵称不起作用 (VB-102765)

[地址栏] 有时在输入域名时会进行搜索而不是导航 (VB-105160)

[地址栏][设置]隐藏书签类别时没有昵称匹配 (VB-106053)

[拦截器] 更新 ABP anticv 列表使用的片段 (VB-105730)

[书签] 书签栏中的工具提示仅显示 URL (VB-105646)

[日历] 滚动时“不是新操作”(VB-106049)

[日历] 默认焦点应位于日历中，而不是搜索中 (VB-71840)

[日历] 删除服务器上的事件时出错 (VB-106213)

[日历] 使用拖放编辑事件开始时间时，事件草稿被丢弃 (VB-64747)

[日历] 导入进度未正确报告 (VB-106104)

[日历] 在外部单击时不会取消新的空事件 (VB-106197)

[日历] 意外的 exception_event_id 值 (VB-106048)

[Ｃhromium] 升级124.0.6367.206 (CVE-2024-4671)

[崩溃] 启动时打开 HTTP 身份验证提示对话框 (VB-106069)

[崩溃][开发者工具]使用打开的开发工具重新加载页面 (VB-105711)

[Feeds][地址栏] 删除 feed 发现子菜单（始终预览 feed）(VB-102316)

[macOS] 注册“webcal：”协议处理程序 (VB-106218)

[macOS][菜单]“其他窗口和标签页”不显示内容 (VB-106345)

[macOS][菜单]“其他工作区和标签页”选项无法正常工作 (VB-106378)

[macOS][弹出视频] Google Meet 上的画中画功能不起作用 (VB-99252)

[邮件]“未排队标记更新请求...”警告垃圾邮件 (VB-105788)

[邮件] 状态弹出窗口中的账户状态应显示同步的实时状态 (VB-106224)

[邮件] 某些邮件不在邮件列表过滤器中 (VB-95800)

[邮件] 修复了标记和过滤队列中的“未排队”警告 (VB-105788)

[邮件] IMAP UID FETCH：参数太长错误 (VB-105650)

[邮件] 未生成传入 POP 邮件的预览 (VB-105795)

[邮件] 添加账户期间显示电子邮件供应商图标/徽标 (VB-106347)

[邮件] 通过新邮件通知打开电子邮件时，“标记为已读”按钮被禁用 (VB-87210)

[邮件][菜单] 邮件正文右键菜单中的显示原始邮件选项现已丢失 (VB-106055)

[菜单]“其他窗口和标签页”中的内容错误 (VB-105195)

[菜单] [标签页] 当选择/活动固定标签页时，上下文菜单中的所有“关闭标签页”选项都会丢失 (VB-103765)

[打印] 未出现对话框 (VB-106359)

[隐私卫士] 结束一个月的试用期，禁用 (VB-106500)

[搜索] 搜索字段中输入的单词消失 (VB-104740)

[设置] 类别列表的行为就像是多选一样，但实际上并非如此 (VB-64462)

[同步​​] 无法保存加密密钥 (VB-105910)

[同步​​] 避免从用户配置文件中删除同步备份加密密钥生成所需的数据 (VB-106220)

[标签页] 处理 Fastmail 通知特殊情况并提高性能 (VB-105796)

[标签] 在垂直标签栏上将加号放回到原来的位置 (VB-105967)

[标签页] 缩略图在“左”或“右”显示时应具有最小高度 (VB-77184)

[标签页] 与移动相关的各种问题 (VB-105807)

[标签页][命令][工作区] 添加命令以使用选定标签页创建新工作区 (VB-105454)

[主题] 允许自定义多状态按钮 (VB-96517)

[主题] 如果激活“显示标签页缩略图”，缩略图会与 UI 重叠 (VB-106176)

[翻译] hilfe.gmx.net 上的翻译不完整 (VB-106323)

[UI] 更好地处理锁定的安全存储后端：正在进行中 (VB-104366)

[Web 兼容性] “将页面另存为...”对于某些特殊页面不起作用 (VB-105895)

[Web 兼容性] 锚元素从parentElement 继承pointer-event:none (VB-106050)

[Web 兼容性] 直接单击链接时身份验证不起作用 (VB-106333)

[工作区] 在设置中添加开关以禁用通过滚动切换工作区 (VB-105673)

[工作区] 使用当前工作区中的所有标签页创建新工作区后，无法正确激活该工作区 (VB-105727)

（机翻，人肉校订）