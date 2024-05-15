Здравствуйте! Очень нравится Vivaldi. Но есть проблема, которая мешает мне в полной мере наслаждаться этим браузером.

После запуска браузера, спустя какое-то непродолжительное время, вкладки начинают вести себя странно, а именно: открытие старых вкладок перемещает ее в самый правый угол окна. Из-за чего теряется последовательность открытых вкладок, и я попросту начинаю в них теряться.

Возможно это не баг, а фича, поэтому прошу помочь мне отключить такое поведение вкладок. Пока что помогает перезапуск браузера, но не на долго.

Я записал короткое видео чтобы наглядно продемонстрировать проблему: https://youtu.be/WK4niZNpf2Q

Vivaldi 6.7.3329.29 (Stable channel) (arm64)

Версия 864c3bb45a2e87ca89956fd2d3777dc34e8f0cc3

ОС macOS Версия 14.4.1 (Выпуск 23E224)