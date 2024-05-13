Как вынести пункт "Инспектировать" из вложенного пункта "Инструменты разработчика"?
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Как вынести пункт "Инспектировать" из вложенного пункта "Инструменты разработчика" в основное меню, чтобы не елозить мышкой? Ну, как в хроме.
Поиском такого вопроса не нашел.
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@denistopittt,
@RX21 said in Вкладки:
В настройках браузера: Внешний вид > Меню > Настройка меню(здесь настраиваются все менюшки браузера), В выпадающем списке выбрать нужный раздел/настраиваемое меню...
...Из правого окошка(Команды) выбираете необходимую команду, и перетягиваете в левое окошко(Содержание), в нужное Вам место; также возможно добавление разделителей.
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@RX21 , благодарю!
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@denistopittt, Я там немного лишнего процитировал
Но я так понял, что и так всё было понятно
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@RX21, да, я сделал пункт в основном меню без вложенности