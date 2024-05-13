Как отключить показ адреса (внизу) при наведении на ссылку?
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В последнее время дико раздражает неприятная опция: при наведении мышки на ссылку, внизу окна появляется её адрес. В настройках не могу найти как это отключить. Подскажите, пожалуйста, как от этого избавиться?
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Semenov-Sherin
Настройки > Внешний вид > Панель состояния
Не оно?
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@Semenov-Sherin не оно.
Например, я навожу курсор на вашу иконку и внизу появляется её адрес.
Я пытаюсь это отключить но не могу найти это в настройках.
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Semenov-Sherin
@Trolly а, может, перезагрузить браузер нужно? Чисто внешне это оно. Ну или это какой-то новый баг. Должно сработать.
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Перезагрузил. Не помогло.