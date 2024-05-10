Доброго времени суток.

Дело в том, что не так давно, после обновления, изменилась логика закрытия закрепленных вкладок. Раньше можно было закрыть все незакрепленные вкладки комбинацией клавиш, находясь на закрепленной. Примерно месяц назад это изменилось, и теперь для того, чтобы "закрыть все вкладки", необходимо перейти на одну из незакрепленных вкладок и затем уже нажать хоткей.

Но это только пол беды. Последнее обновление внесло еще одно изменение в логику закрытия вкладок. (Больше похоже на баг, чем на фичу). Теперь если закрепленные вкладки находятся в стаке, или просто закреплен стак вкладок, то они закрываются, как и обычные вкладки. Несмотря на выбранную опцию "не закрывать закрепленные вкладки".

Хотелось бы исправления данного бага.

P.S. Спасибо за лучший браузер