Доброго времени суток! Заметил очень неприятную проблему, которая появилась у меня буквально недавно. Когда я хочу открыть новое приватное окно, браузер полностью вылетает. Чистка и переустановка браузера не помогла. Очистка пользовательской папки браузера тоже. И ещё: после нескольких попыток открыть это приватное окно сбивается синхронизация и ломаются некоторые иконки на боковой панели и в закреплённых вкладках. Версия браузера – последняя на данный момент, 6.7.3329.26 (Stable channel) (64 бита). Кто-нибудь знает, как исправить это недоразумение? Или стоит подождать очередного обновления от разработчиков? Заранее большое спасибо!