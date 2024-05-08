Вылет браузера при открытии нового приватного окна
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AntonS2000
Доброго времени суток! Заметил очень неприятную проблему, которая появилась у меня буквально недавно. Когда я хочу открыть новое приватное окно, браузер полностью вылетает. Чистка и переустановка браузера не помогла. Очистка пользовательской папки браузера тоже. И ещё: после нескольких попыток открыть это приватное окно сбивается синхронизация и ломаются некоторые иконки на боковой панели и в закреплённых вкладках. Версия браузера – последняя на данный момент, 6.7.3329.26 (Stable channel) (64 бита). Кто-нибудь знает, как исправить это недоразумение? Или стоит подождать очередного обновления от разработчиков? Заранее большое спасибо!
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Видимо, будет сложновато.
Я, прочитав сообщение, первым делом ринулся открывать приватное окно - и браузер вылетел. Но только один раз. Теперь ничего не вылетает, приватные окна открываются исправно.
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На англофоруме была похожая история. У одного человека вылетает, у остальных всё в порядке.
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Могу только порекомендовать экспериментировать на чистом профиле
https://help.vivaldi.com/ru/featured-articles-ru/troubleshooting-issues/
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AntonS2000
Благодарю за ответы! Подождав немного и наследующий день провернув те же самые действия, всё наладилось. Ума не приложу, из-за чего это всё...