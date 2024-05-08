Предлагаю новую опцию бокового меню: встроенный переключатель динамика - с общего на голосовой
-
Зачем это нужно?
Вот мой смарт имеет только один динамик общего звучания* - для музыки, фильмов и т.д., "смотрит" этот динамик вниз, вбок, в сторону - куда угодно, но не на меня, соответственно, звук частично искажается. Наверное, эта проблема известна многим.
Некоторые программы, например, мессенджеры имеют возможность переключать динамик на разговорный при поднесении смарта к уху - за счет датчика приближения.
Если вокруг вас тихо - разговорный динамик можно использовать и для прослушивания звуковой дорожки фильма. Разумеется, в этом случае он должен переключаться вручную - и звук в этом случае будет направлен прямо в лицо зрителю.
Довольно ценная фишка, если у вас бессоница
А между тем, многие смотрят видео, YT и другие источники, из браузера. И встроенный селектор звука был бы очень кстати!
Браузер же имеет для этого специальное разрешение: modify_audio_settings.
*Общий динамик ещё называют полифоническим.
-
@far4 said in Предлагаю новую опцию бокового меню: встроенный переключатель динамика - с общего на голосовой:
Довольно ценная фишка, если у вас бессоница
Я для таких целей использую наушники, чтобы не мешать окружающим.
-
@kurai said in Предлагаю новую опцию бокового меню: встроенный переключатель динамика - с общего на голосовой:
Я для таких целей использую наушники, чтобы не мешать окружающим.
Наушники - это очевидный вариант, но не всегда хочется что-то надевать на уши или вставлять в.
А вот переключать динамик - а почему бы и нет? Ведь браузер по идее должен уметь в поддержку видеоконференций (webrtc, разрешения для камеры, звука, микрофона). А дальше - полшага для реализации этой идеи.
Кстати, я пытался найти такой "маршрутизатор звука" в виде встроенной функции у эквалайзера или у видеоплеера - не нашёл. Это, видимо, очень редкостный вариант, если он вообще существует в природе.
-
@far4 said in Предлагаю новую опцию бокового меню: встроенный переключатель динамика - с общего на голосовой:
А вот переключать динамик - а почему бы и нет? Ведь браузер по идее должен уметь в поддержку видеоконференций (webrtc, разрешения для камеры, звука, микрофона). А дальше - полшага для реализации этой идеи.
Я тоже не против такой функции, поэтому — за.