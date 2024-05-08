Зачем это нужно?

Вот мой смарт имеет только один динамик общего звучания* - для музыки, фильмов и т.д., "смотрит" этот динамик вниз, вбок, в сторону - куда угодно, но не на меня, соответственно, звук частично искажается. Наверное, эта проблема известна многим.

Некоторые программы, например, мессенджеры имеют возможность переключать динамик на разговорный при поднесении смарта к уху - за счет датчика приближения.

Если вокруг вас тихо - разговорный динамик можно использовать и для прослушивания звуковой дорожки фильма. Разумеется, в этом случае он должен переключаться вручную - и звук в этом случае будет направлен прямо в лицо зрителю.

Довольно ценная фишка, если у вас бессоница

А между тем, многие смотрят видео, YT и другие источники, из браузера. И встроенный селектор звука был бы очень кстати!

Браузер же имеет для этого специальное разрешение: modify_audio_settings.

*Общий динамик ещё называют полифоническим.