очень странное поведение браузера по ПКМ на ссылках, картинках и пр.

выпадающее меню часто попадает одним из пунктов сразу под курсор и отпускание кнопки браузер воспринимает как ЛКМ.

какая-то дичь дикая!

при этом в установленной рядом опере такого эффекта не наблюдается.

опять перемудрили чего-то со своей мишурой.

вам бы поудалять весь этот мусор и заняться стабильностью и производительностью,

а не финтифлюшками

уж сколько лет прошло, а всё только хуже становится