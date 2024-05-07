а что случилось по ПКМ?
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очень странное поведение браузера по ПКМ на ссылках, картинках и пр.
выпадающее меню часто попадает одним из пунктов сразу под курсор и отпускание кнопки браузер воспринимает как ЛКМ.
какая-то дичь дикая!
при этом в установленной рядом опере такого эффекта не наблюдается.
опять перемудрили чего-то со своей мишурой.
вам бы поудалять весь этот мусор и заняться стабильностью и производительностью,
а не финтифлюшками
уж сколько лет прошло, а всё только хуже становится
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Shpankov Vivaldi Team
@iNDiAnFLy said in а что случилось по ПКМ?:
очень странное поведение браузера по ПКМ на ссылках, картинках и пр.
выпадающее меню часто попадает одним из пунктов сразу под курсор и отпускание кнопки браузер воспринимает как ЛКМ.
Какая ось?
у меня контекстное меню появляется не при нажатии правой кнопки, а при её отпускании, и контекстное меню открывается левым верхним углом около курсора, ни один пункт не попадает под меню.
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@iNDiAnFLy said in а что случилось по ПКМ?:
вам бы поудалять весь этот мусор и заняться стабильностью и производительностью,
а не финтифлюшками
Для этого есть хром )))