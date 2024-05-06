Control your Vivaldi tabs and windows like a BOSS!

窗口 / Window

窗口是標籤的容器，是最大粒度的可管理單位。

⇧ ⌘ + W

關閉窗口

⌘ + N

新建窗口

⇧ ⌥ ⌘ + N

新建隱身窗口

工作空間 / Workspace

工作空間的層級在窗口和標籤頁之間，一個工作空間能容納很多標籤，並在視覺上完全分隔開。

這樣設置的原因：

一般不會超過四個空間，也不太必要。

因為空間數量控制在四個以內，所以可以憑記憶快速切換到所需空間，無需鼠標點選。

把左右切換空間和打開空間列表、以及新建空間等按鍵放在附近，方便記憶和操作。（指的是 =，\，[，] 這幾個）

標籤組 / Tab Stack

⌥ ⌘ + <

選中標籤後，建立標籤組

⌥ ⌘ + >

拆散標籤組

⌥ ⌘ + R

重命名標籤組

窗口空間

⇧ ⌃ + →

左右平鋪

⇧ ⌃ + ↓

上下平鋪（標籤如在左側則位於上方）

標籤

⌘ + 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 ...

按標籤位置，快速切換到該窗口的某個標籤，只適用於頂級標籤（這種情況下標籤組被當作一個標籤）

⌥ ⌘ + ← / →

左右切換激活標籤

⌘ + W

關閉標籤

⇧ ⌘ + P

鎖定或解鎖標籤

⇧ ⌘ + T

打開最近關閉的標籤

⇧ ⌘ + N

把當前標籤拿出來開一個新窗口

视图 / View

⇧ + F

隱藏所有 UI 部分，實現接近全屏模式的屏幕空間利用率

/ -

放大或縮小頁面

如果反選 Use tab zoom，可以讓 Vivaldi 記住每個頁面的放大縮小指數，下次打開默認就是想要的顯示效果。



如果有高頻應用，例如 Gmail，ChatGPT，YouTube 這些，可以右鍵點擊標籤，然後 Create shortcut 或 Install Vivaldi Apps，實現類似桌面應用的效果。它們的圖標都是可定制的，並會出現在 macOS 的 Launch pad 界面。注意勾選 Open as window。

以上快捷鍵方案也可以用在其他應用中，例如 vscode, warp（如果是開發者的話）。