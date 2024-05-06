分享：利於 macOS 下管理 Vivaldi 標籤的快捷鍵方案 (Power ups ⚡)
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Control your Vivaldi tabs and windows like a BOSS!
窗口 / Window
窗口是標籤的容器，是最大粒度的可管理單位。
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⇧ ⌘ + W
關閉窗口
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⌘ + N
新建窗口
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⇧ ⌥ ⌘ + N
新建隱身窗口
工作空間 / Workspace
工作空間的層級在窗口和標籤頁之間，一個工作空間能容納很多標籤，並在視覺上完全分隔開。
這樣設置的原因：
- 一般不會超過四個空間，也不太必要。
- 因為空間數量控制在四個以內，所以可以憑記憶快速切換到所需空間，無需鼠標點選。
- 把左右切換空間和打開空間列表、以及新建空間等按鍵放在附近，方便記憶和操作。（指的是 =，\，[，] 這幾個）
標籤組 / Tab Stack
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⌥ ⌘ + <
選中標籤後，建立標籤組
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⌥ ⌘ + >
拆散標籤組
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⌥ ⌘ + R
重命名標籤組
窗口空間
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⇧ ⌃ + →
左右平鋪
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⇧ ⌃ + ↓
上下平鋪（標籤如在左側則位於上方）
標籤
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⌘ + 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 ...
按標籤位置，快速切換到該窗口的某個標籤，只適用於頂級標籤（這種情況下標籤組被當作一個標籤）
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⌥ ⌘ + ← / →
左右切換激活標籤
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⌘ + W
關閉標籤
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⇧ ⌘ + P
鎖定或解鎖標籤
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⇧ ⌘ + T
打開最近關閉的標籤
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⇧ ⌘ + N
把當前標籤拿出來開一個新窗口
视图 / View
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⇧ + F
隱藏所有 UI 部分，實現接近全屏模式的屏幕空間利用率
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放大或縮小頁面
如果反選 Use tab zoom，可以讓 Vivaldi 記住每個頁面的放大縮小指數，下次打開默認就是想要的顯示效果。
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如果有高頻應用，例如 Gmail，ChatGPT，YouTube 這些，可以右鍵點擊標籤，然後 Create shortcut 或 Install Vivaldi Apps，實現類似桌面應用的效果。它們的圖標都是可定制的，並會出現在 macOS 的 Launch pad 界面。注意勾選 Open as window。
以上快捷鍵方案也可以用在其他應用中，例如 vscode, warp（如果是開發者的話）。
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