@vruzin said in Функциональные вкладки:

Поиск (если что-то ищем) кнопки вверх и вниз - выделение нужного результата Enter на закладке - открыть закладку Enter на папке - показать все элементы в папке, не только совпавшие по фильтру. Сейчас я не могу найти папку и посмотреть все закладки внутри папки. Shift+Enter - открыть все вкладки в папке. Поиск на любом языке или в транслите. Т.е. если я написал "мшмфдвш" то у меня будет найдено еще и "vivaldi", если ищу "zoom" то у меня ищется еще и "зум"

Понятно, что когда вы это писали, у вас в голове были какие-то примеры. Но, увы, телепатов здесь немного. Для того, чтобы народ бросился лайкать ваше предложение (а без этого им заниматься не будут) желательно:

во первых - привести внятные примеры, где конкретный пункт необходим,

во вторых - почему именно это, а не что нибудь другое.

Возьмем, к примеру п.1 - сейчас для начала нужно спозиционировать курсор на начале (или конце) выделения. После чего зажав клавишу мыши выделить нужный регион. Причем, делать это часто приходится осторожно, т.к. в выделение так и норовят попасть рядомстоящие картинки, фреймы и кнопки.

И тут вы со своими клавишами "вверх/вниз". Вот никак не пойму, как вы собираетесь ими это реализовать.