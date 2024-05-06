Функциональные вкладки
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Поиск (если что-то ищем)
- кнопки вверх и вниз - выделение нужного результата
- Enter на закладке - открыть закладку
- Enter на папке - показать все элементы в папке, не только совпавшие по фильтру. Сейчас я не могу найти папку и посмотреть все закладки внутри папки.
- Shift+Enter - открыть все вкладки в папке.
- Поиск на любом языке или в транслите. Т.е. если я написал "мшмфдвш" то у меня будет найдено еще и "vivaldi", если ищу "zoom" то у меня ищется еще и "зум"
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- Хочется еще папки раскрашивать каким-то цветом. Можно иконку, можно фон...
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sedative29rus
@vruzin said in Функциональные вкладки:
Т.е. если я написал "мшмфдвш" то у меня будет найдено еще и "vivaldi", если ищу "zoom" то у меня ищется еще и "зум"
Нет. Если вы ищете "zoom", то у вас ищется ещё и "ящщь"
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@vruzin said in Функциональные вкладки:
Поиск (если что-то ищем)
- кнопки вверх и вниз - выделение нужного результата
- Enter на закладке - открыть закладку
- Enter на папке - показать все элементы в папке, не только совпавшие по фильтру. Сейчас я не могу найти папку и посмотреть все закладки внутри папки.
- Shift+Enter - открыть все вкладки в папке.
- Поиск на любом языке или в транслите. Т.е. если я написал "мшмфдвш" то у меня будет найдено еще и "vivaldi", если ищу "zoom" то у меня ищется еще и "зум"
Понятно, что когда вы это писали, у вас в голове были какие-то примеры. Но, увы, телепатов здесь немного. Для того, чтобы народ бросился лайкать ваше предложение (а без этого им заниматься не будут) желательно:
во первых - привести внятные примеры, где конкретный пункт необходим,
во вторых - почему именно это, а не что нибудь другое.
Возьмем, к примеру п.1 - сейчас для начала нужно спозиционировать курсор на начале (или конце) выделения. После чего зажав клавишу мыши выделить нужный регион. Причем, делать это часто приходится осторожно, т.к. в выделение так и норовят попасть рядомстоящие картинки, фреймы и кнопки.
И тут вы со своими клавишами "вверх/вниз". Вот никак не пойму, как вы собираетесь ими это реализовать.