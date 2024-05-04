Не працюють пошукові підказки від Google. Якщо змінити мову додатку на російську, то починає працювати, але підказки для регіону іншої країни (РФ). Вхід в обліковий запис теж виконано, якщо шукати через сторінку Google, то все добре. Яким чином можливо налаштувати? Чи можливо при використанні російської мови додатку зробити підказки для українського регіону?