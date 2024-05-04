Пошукові підказки
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Не працюють пошукові підказки від Google. Якщо змінити мову додатку на російську, то починає працювати, але підказки для регіону іншої країни (РФ). Вхід в обліковий запис теж виконано, якщо шукати через сторінку Google, то все добре. Яким чином можливо налаштувати? Чи можливо при використанні російської мови додатку зробити підказки для українського регіону?
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@Akadov Підтверджую, в мене також, не працює ані в версії для Андроїд, ані в версії для комп'ютеру. Тільки на відміну від автора вище, в мене не працюють ні на якій мові. Прошу поправити
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@GAS82 said in Пошукові підказки:
в мене не працюють ні на якій мові. Прошу поправити
добавьте Гуглу в настройках браузера, в разделе "Поиск", адрес для подсказок:
https://www.google.com/complete/search?client=opera&q=%s
https://forum.vivaldi.net/post/690453
https://forum.vivaldi.net/post/733737
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@GAS82 said in Пошукові підказки:
не працює ані в версії для Андроїд
@GAS82, В налаштуваннях браузера Vivaldi, у роздiлi "налаштування пошукової системи", увiмкнiть:
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@RX21 Дякую за допомогу.