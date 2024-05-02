Vivaldi для Android: внимание к деталям
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Новая версия браузера Vivaldi получила множество улучшений. Загрузите его сейчас на ваше Android устройство или Хромобук.
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@Shpankov said in Vivaldi для Android: внимание к деталям:
мы изменили Менеджер закладок, разместив папки всегда вверху.
О, ДА, подумал было я!
О, НЕТ, воскликнул я после обновления!
[Здесь должен быть смайлик, бьющийся о стену]
Да: теперь после повторного выбора сортировки по заголовкам папки идут сверху.
Нет: стоит вернуться в отсортированную ранее папку, и все становится по-старому, папки вперемежку с закладками.
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@Nikolay68 said in Vivaldi для Android: внимание к деталям:
Нет: стоит вернуться в отсортированную ранее папку, и все становится по-старому, папки вперемежку с закладками.
Хм, а какой вид сортировки там стоит при следующем заходе? Может быть, там сохраняется сортировка ручная от прежней версии?
Проверьте на чистой установке, как это работает.
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@Shpankov said in Vivaldi для Android: внимание к деталям:
@Nikolay68 said in Vivaldi для Android: внимание к деталям:
Нет: стоит вернуться в отсортированную ранее папку, и все становится по-старому, папки вперемежку с закладками.
Хм, а какой вид сортировки там стоит при следующем заходе? Может быть, там сохраняется сортировка ручная от прежней версии?
Проверьте на чистой установке, как это работает.
Стоит сортировка по заголовкам. Галка на месте, но сортирует только после повторного применения сортировки.
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@Nikolay68 said in Vivaldi для Android: внимание к деталям:
Стоит сортировка по заголовкам. Галка на месте, но сортирует только после повторного применения сортировки.
Похоже - баг. Отправите баг-репорт?
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@Shpankov said in Vivaldi для Android: внимание к деталям:
@Nikolay68 said in Vivaldi для Android: внимание к деталям:
Стоит сортировка по заголовкам. Галка на месте, но сортирует только после повторного применения сортировки.
Похоже - баг. Отправите баг-репорт?
Хорошо. Вот видео.
HTTPS://DISK.YANDEX.RU/i/0gPUfRdPNVPueQ
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@Shpankov said in Vivaldi для Android: внимание к деталям:
@Nikolay68 said in Vivaldi для Android: внимание к деталям:
Стоит сортировка по заголовкам. Галка на месте, но сортирует только после повторного применения сортировки.
Похоже - баг. Отправите баг-репорт?
VAB-9203
Видео не прикрепилось. Говорит, тип файла не подходит.
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@Nikolay68 said in Vivaldi для Android: внимание к деталям:
@Shpankov said in Vivaldi для Android: внимание к деталям:
@Nikolay68 said in Vivaldi для Android: внимание к деталям:
Стоит сортировка по заголовкам. Галка на месте, но сортирует только после повторного применения сортировки.
Похоже - баг. Отправите баг-репорт?
VAB-9203
Видео не прикрепилось. Говорит, тип файла не подходит.
Вам пришло письмо с номером багрепорта, ответьте на него и прикрепите к письму файл.
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@Nikolay68 said in Vivaldi для Android: внимание к деталям:
@Shpankov said in Vivaldi для Android: внимание к деталям:
@Nikolay68 said in Vivaldi для Android: внимание к деталям:
Стоит сортировка по заголовкам. Галка на месте, но сортирует только после повторного применения сортировки.
Похоже - баг. Отправите баг-репорт?
VAB-9203
Видео не прикрепилось. Говорит, тип файла не подходит.
Ну или если файл меньше 2 Мб, его можно архивировать и приложить к форме багрепорта.
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@kurai said in Vivaldi для Android: внимание к деталям:
@Nikolay68 said in Vivaldi для Android: внимание к деталям:
@Shpankov said in Vivaldi для Android: внимание к деталям:
@Nikolay68 said in Vivaldi для Android: внимание к деталям:
Стоит сортировка по заголовкам. Галка на месте, но сортирует только после повторного применения сортировки.
Похоже - баг. Отправите баг-репорт?
VAB-9203
Видео не прикрепилось. Говорит, тип файла не подходит.
Вам пришло письмо с номером багрепорта, ответьте на него и прикрепите к письму файл.
Так и сделал, спасибо.
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У меня одного после обновления на мобильнике у данного форума шрифт стал крупнее чем был?
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Gerodot1964
Салют!
Можно ли узнать: опция автоматическая выгрузка вкладок из памяти — каков временной интервал? Меньше часа?
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@Gerodot1964 said in Vivaldi для Android: внимание к деталям:
Салют!
Можно ли узнать: опция автоматическая выгрузка вкладок из памяти — каков временной интервал? Меньше часа?
Там зависит от объёма свободной оперативной памяти и количества открытых вкладок.