@Shpankov said in Vivaldi для Android: внимание к деталям:

мы изменили Менеджер закладок, разместив папки всегда вверху.

О, ДА, подумал было я!

О, НЕТ, воскликнул я после обновления!

[Здесь должен быть смайлик, бьющийся о стену]

Да: теперь после повторного выбора сортировки по заголовкам папки идут сверху.

Нет: стоит вернуться в отсортированную ранее папку, и все становится по-старому, папки вперемежку с закладками.

