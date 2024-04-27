Уведомления ВКонтакте
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Сегодня внезапно перестали отображаться уведомления от ВКонтакте. Вместо текстовой информации, приходят только такие оповещения.
И так постоянно. "Обновлен", "обновлен", "обновлен"... Ещё вчера, он выдавал новости, сообщения и т.д., которые происходили ВКонтакте.
Пробовал отключить уведомления на сайте, перезагрузить и снова включить, не помогло.
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@OrionRion аналогичная фигня, проблема явно в последних 3х обновах, после них началось.
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Надеюсь, кто-нибуть сделал багрепорт?