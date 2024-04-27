Сегодня внезапно перестали отображаться уведомления от ВКонтакте. Вместо текстовой информации, приходят только такие оповещения.

И так постоянно. "Обновлен", "обновлен", "обновлен"... Ещё вчера, он выдавал новости, сообщения и т.д., которые происходили ВКонтакте.

Пробовал отключить уведомления на сайте, перезагрузить и снова включить, не помогло.