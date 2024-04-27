Скачивание файлов по http не работает
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Собственно, проблема в заголовке. При попытке скачать файл с незащищенного http ничего не происходит, никаких уведомлений не появляется.
Я понимаю, что сегодня встретить в интернете сайт без шифрования очень сложно, но в корпоративной среде внутренние ресурсы ещё используются без сертификатов.
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xogorxogorich
Один из костыльных методов решения описан здесь. Т.е. добавить нужный(е) адрес(а) в исключения.
Ещё иногда загрузка хоть и добавляется в список загрузок, но скачивание не происходит автоматически. В этом списке (в Боковой панели) нужно дополнительно подтвердить скачивание кнопкой
Хотя, странно. Пример с файлом из этого сообщения по http адресу на 6.7 версии у меня скачивает нормально и без танцев с бубном
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@virtuOS said in Скачивание файлов по http не работает:
Собственно, проблема в заголовке. При попытке скачать файл с незащищенного http ничего не происходит, никаких уведомлений не появляется.
Я понимаю, что сегодня встретить в интернете сайт без шифрования очень сложно, но в корпоративной среде внутренние ресурсы ещё используются без сертификатов.
Какой-то определённый сайт или все подряд? В версии 6.7 вроде бы как раз и починили скачивание с незащищённых сайтов.
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Блин, не заметил, что вышла 6.7, в новой версии проблемы нет.
PS. сайт был GitLab в локальной сети.