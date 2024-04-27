Один из костыльных методов решения описан здесь. Т.е. добавить нужный(е) адрес(а) в исключения.

Ещё иногда загрузка хоть и добавляется в список загрузок, но скачивание не происходит автоматически. В этом списке (в Боковой панели) нужно дополнительно подтвердить скачивание кнопкой

Хотя, странно. Пример с файлом из этого сообщения по http адресу на 6.7 версии у меня скачивает нормально и без танцев с бубном