桌面快照版 3329.19
-
Aaron Translator
额外的 6.7 修复 – Vivaldi 浏览器快照 3329.19
今天的快照包含一些修复，这些修复可能会包含在 6.7 稳定版的下一个小更新中。 你的快照用户很早就得到了它们。
作者：鲁阿里·厄德高
2024 年 4 月 26 日
已知问题
- 隐私卫士在 3329.21 版本中不可用，因为稳定流不是试用版的一部分
- 虽然此处提供了 Windows ARM64 3329.21 版本用于测试，但尚未正式支持
变更日志
- [Chromium] Federated credentials 对话框覆盖 UI (VB-105803)
- [崩溃] 文本输入崩溃：附加修复 (VB-87945)
- [崩溃] 某些用户启动时 (VB-105886)
- [导入][书签][Linux] 尝试从自身导入 (VB-105531)
- [macOS] 共享菜单不再起作用 (VB-104730)
- [Linux] 打开ozone-platform-hint标志 wayland 黑屏(VB-105882)
- [标签页] 恢复丢弃的标签页时，表单和页面滚动位置未恢复 (VB-105629)
- [工作区] 工作区条目上的扬声器按钮不起作用 (VB-105846)
（机翻，人肉校订）