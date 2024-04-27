（原文在此）

额外的 6.7 修复 – Vivaldi 浏览器快照 3329.19

今天的快照包含一些修复，这些修复可能会包含在 6.7 稳定版的下一个小更新中。 你的快照用户很早就得到了它们。

作者：鲁阿里·厄德高

2024 年 4 月 26 日

已知问题

隐私卫士在 3329.21 版本中不可用，因为稳定流不是试用版的一部分

虽然此处提供了 Windows ARM64 3329.21 版本用于测试，但尚未正式支持

变更日志

[Chromium] Federated credentials 对话框覆盖 UI (VB-105803)

[崩溃] 文本输入崩溃：附加修复 (VB-87945)

[崩溃] 某些用户启动时 (VB-105886)

[导入][书签][Linux] 尝试从自身导入 (VB-105531)

[macOS] 共享菜单不再起作用 (VB-104730)

[Linux] 打开ozone-platform-hint标志 wayland 黑屏(VB-105882)

[标签页] 恢复丢弃的标签页时，表单和页面滚动位置未恢复 (VB-105629)

[工作区] 工作区条目上的扬声器按钮不起作用 (VB-105846)

（机翻，人肉校订）