убрать всплывающие отображения адреса ссылок
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всем привет.
кто знает как убрать всплывающие отображения адреса ссылок в углу, при наведении на них
спасибо
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sedative29rus
Зависит от того, выключена ли у вас панель состояния.
Вообще, я всегда думал, что при такой настройке
всплывающих подсказок быть не должно, а по факту 2 и 3 галочки одинаковые.
Это баг? Кто в курсе?
/me кастует призыв @Shpankov
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@sedative29rus said in убрать всплывающие отображения адреса ссылок:
Зависит от того, выключена ли у вас панель состояния.
Вообще, я всегда думал, что при такой настройке
всплывающих подсказок быть не должно, а по факту 2 и 3 галочки одинаковые.
Это баг? Кто в курсе?
/me кастует призыв @Shpankov
панель состояния скрыта изначально была, 2 и 3 похоже действительно одинаковые. но началось после обновления я полагаю. кто в курсе ?
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sedative29rus
Можно как-то так скрыть
.StatusInfo .UrlFragments { display: none; }
Но так у меня там при скрытой панели какой-то прямоугольничек на этом месте вылазиет, не понял откуда он
Думаю, вам можно не дожидаться ответа, а отправить баг-репорт, написав что ожидаемое поведение 3 настройки - без всплывающих подсказок.
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@sedative29rus said in убрать всплывающие отображения адреса ссылок:
Можно как-то так скрыть
.StatusInfo .UrlFragments { display: none; }
Но так у меня там при скрытой панели какой-то прямоугольничек на этом месте вылазиет, не понял откуда он
Думаю, вам можно не дожидаться ответа, а отправить баг-репорт, написав что ожидаемое поведение 3 настройки - без всплывающих подсказок
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@belado said in убрать всплывающие отображения адреса ссылок:
@sedative29rus said in убрать всплывающие отображения адреса ссылок:
Можно как-то так скрыть
.StatusInfo .UrlFragments { display: none; }
Но так у меня там при скрытой панели какой-то прямоугольничек на этом месте вылазиет, не понял откуда он
Думаю, вам можно не дожидаться ответа, а отправить баг-репорт, написав что ожидаемое поведение 3 настройки - без всплывающих подсказок
спасибо