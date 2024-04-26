Можно как-то так скрыть

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Но так у меня там при скрытой панели какой-то прямоугольничек на этом месте вылазиет, не понял откуда он

Думаю, вам можно не дожидаться ответа, а отправить баг-репорт, написав что ожидаемое поведение 3 настройки - без всплывающих подсказок.