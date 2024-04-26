Скрыть отображение полного адреса ссылки
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UniverseOfLove
Приветствую.
Есть ли возможность отключить отображение всплывающего адреса ссылок\гиперссылок в левом нижнем углу (при наведении на них)? Спасибо.
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@UniverseOfLove Меню / Настройки / Внешний вид / Строка состояния
Поставьте пимпочку "Скрыть строку состояния". Должно помочь.
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@курай
у меня допустим пимпочка стояла изначально
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@belado said in Скрыть отображение полного адреса ссылки:
@курай
у меня допустим пимпочка стояла изначально
отображения все равно появляются
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@kurai said in Скрыть отображение полного адреса ссылки:
Поставьте пимпочку "Скрыть строку состояния". Должно помочь.
Честно говоря я тоже не совсем понимаю разницу между 2 и 3 пимпочкой, обе отображают строку так:
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UniverseOfLove
Раньше, (до обновления недавнего) оно не бросалось так в глаза, возможно фон был не таким контрастным.
Фоновый окрас, прямо зависит от выбранной темы, на светлых смотрится более-менее.