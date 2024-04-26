Уменьшить размер контекстных меню
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Здравствуйте. В последнем обновлении контекстные меню сильно увеличились. Знаю, что это связано с переходом на более новую версию Хромиума, однако хотелось бы иметь возможность использовать компактные контекстные меню как раньше, так как те, что есть сейчас, теперь необоснованно занимают слишком большую площадь.
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@jugami Меню / Настройки / Внешний вид / Меню
Поставить галочку "Компактный".
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@kurai спасибо! Прошу прощения, не заметил, что эта настройка уже есть!