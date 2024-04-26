Здравствуйте. В последнем обновлении контекстные меню сильно увеличились. Знаю, что это связано с переходом на более новую версию Хромиума, однако хотелось бы иметь возможность использовать компактные контекстные меню как раньше, так как те, что есть сейчас, теперь необоснованно занимают слишком большую площадь.